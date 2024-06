El Espanyol afronta este jueves el decisivo encuentro ante el Sporting de Gijón (0-1), correspondiente a la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a LaLiga. El técnico Manolo González, en Esports COPE, espera "rematar la faena" por "la imagen de la afición".

El conjunto perico ha agotado todas las entradas para la vuelta del playoff. "Tenemos que ser nosotros mismos. Intentar que el Sporting no pueda entrar de ninguna manera al partido", advirtió González, en Esports COPE, con Joan Batllori.





El Espanyol se lleva de 'El Molinón' una importante ventaja gracias a un gol de Puado en el 88' Escucha en Tiempo de Juego desde las 21 horas la ida de la segunda semifinal del playoff por el ascenso, entre el Sporting y de Gijón y el Espanyol. 09 jun 2024 - 20:44



El técnico entiende "la frustración" de la afición "por no ascender de forma directa". "El equipo se ha salvado varias veces en el último suspiro. Estarán a muerte con nosotros y empujarán seguro. Durante mi etapa la gente ha tenido bastante respeto porque hemos competido y no hemos perdido. Ha sido complicado durante la temporada", expresó.

Poco a poco el Espanyol, después de ganar por la mínima en El Molinón, juega a lo que quiere Manolo González.

"Tienen confianza en lo que hacemos. Es este aspecto, cuando están dentro, el equipo es capaz de ganar a cualquier conjunto".









"Se tuvo paciencia"

Manolo González sintió cierta liberación con la victoria por la mínima en Gijón. "Hemos preparado muchos partidos para hacer e intentar lo del otro día". Y resaltó el gran papel del defensa Cabrera durante la temporada.

"Es un jugador top que me gustaría tenerlo en cualquier equipo. Siempre va de cara. Tenemos una confianza muy grande. Es intocable", comentó.

Manolo también habló sobre la no convocatoria de Keidi y Braithwaite para la Eurocopa 2024. "Egoistamente sí respire tranquilo. Son dos jugadores muy importantes para jugar un playoff", celebró.





También se deshizo en elogios hacia el portero Joan García después de "su evolución" en la portería blanquiazul. "Ayuda tener dos porteros así. Es un seguro bajo palos. Joan tiene un futuro espectacular por delante", remarcó.

"No es lo que más me preocupa"

Sobre su futuro, tiene contrato hasta final de curso con el primer equipo, lo importante "es que el equipo esté en Primera como sea". "A partir de aquí, disfrutar de un ascenso que será muy bonito", confesó.

En cuanto a la otra semifinal del playoff de ascenso a LaLiga entre el Real Oviedo y el Eibar, Manolo cree que "será una eliminatoria igual de complicada que esta".

"Fuera de casa estamos bien. Jugar fuera el último partido no me preocupa ahora mismo. Si no fuera entrenador del Espanyol también la vería", sentenció.