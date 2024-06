El Mirall presenta les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés i la trobada Punt Barcelona

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 28 de juny sobre colònies, casals i activitats d’estiu que organitza la Fundació Pere Tarrés i sobre el Punt Barcelona, una trobada que el moviment Comunió i Alliberament ofereix per al cap de setmana del 5 al 7 de juliol a la Salle Campus de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, i PietroChevallard, membre de Comunió i Alliberament, moviment que organitza el PuntBCN.Chevallard ha destacat que “el Punt Barcelona és un encontre popular, en el sentit que és cultural, familiar i festiu, amb activitats per a tots els públics, amb l’objectiu de ser precisament un punt de trobada, ja que sovint a les grans ciutats tenim moltes obligacions i cal presentar testimonis que ens ajudin a recuperar l’esperança en la bellesa de la vida”. En aquesta línia, ha afegit que “hi ha motius molt bonics per viure, com diu el lema de la trobada”. A partir del lema “Digue’m que vols viure”, l’organitzador ha dit que “està inspirat en una frase de Còmic, de OnePiece, per intentar connectar amb la gent jove i la cultura del món actual”.

PietroChevallard ha constatat que “hi ha un cansament vocacional, en els matrimonis, en el treball i en altres àmbits, dins el món actual, també en els esdeveniments globals dins un any en què, per exemple, les guerres han augmentat”. En aquest context, ha comentat que “tots necessitem trobar-nos amb algú que ens transmeti el reclam de voler viure, testimoniant-lo amb rostres concrets de vides senzilles, de gent que té una resposta clara a aquesta provocació, allò que nosaltres necessitem per tornar dilluns al nostre dia a dia”. Chevallard ha destacat que “el lema s’ha fet aquest any per acostar el missatge a la cultura del carrer, quan altres anys havia estat potser més elevat”. El membre de Comunió i Alliberament ha recordat que “el PuntBCN és d’accés lliure, amb una agenda de tres dies des de divendres a la tarda fins diumenge al migdia després de la Missa”. PietroChevallard ha concretat que “hi ha temes diversos, aquesta vegada un, per exemple, sobre la feminitat de la dona, així com una nit de cants amb concert dissabte a la nit, tot dins un espai popular on també serà present l’Eurocopa de futbol”.

En un altre moment, PietroChevallard ha apuntat que “és important crear un espai familiar on cada participant no necessàriament ha de completar tota l’agenda, sinó que pot sortir a prendre un refresc, conversar amb amics i tornar a entrar, per exemple”. Ha recordat igualment que “ha acabat el període escolar i és bo posar-se a conèixer realitats noves".Ha conclòs que “a la trobada passen coses”, i ha invitat tothom a acostar-s'hi i veure què s’hi fa. “Val la pena veure-ho i comprovar, per exemple, la gran tasca de les desenes de voluntaris”, ha assegurat. Ha anunciat encara que “José Luis Restán i Raquel Martín, per exemple, presentaran el lema diumenge 7 de juliol al matí”. Abans, dissabte 6 a les 19.00h, “hi haurà una sessió dedicada al treball”.

Setmanes d’educació en el lleure

A la segona part del col·loqui, Anna Grau ha explicat que “probablement l’estiu sigui el moment àlgid de tot el que fa la Fundació Pere Tarrés promou durant el curs, i es calcula que 35.000 infants de Catalunya i les Illes Balears participaran en les 700 activitats, que van començar dissabte 23 de juny i duraran fins a la primera setmana de setembre”. La presidenta del MCECC ha comentat, a més, que “hi ha una gran sort: poder gaudir dels infants i de l’educació en el lleure”. Grau ha dit que “les colònies són d’una o dues setmanes, mentre que els casals són en escoles de dilluns a divendres o, en alguns casos, en centres socioeducatius”. Ha animat les famílies també a “apuntar-se a diverses activitats en què encara queden places”.

D’altra banda, Anna Grau ha subratllat que “durant el curs es dona per fet que qualsevol infant ha de poder accedir a classes en escoles o instituts, mentre que l’accés a l’educació en el lleure és més desigual, motiu pel qual funciona la campanya ‘Cap infant sense colònies’, de la qual es calcula que sortiran unes 6.500 beques per a nens sense recursos”. La presidenta dels esplais cristians ha comentat que “l’últim estudi sobre les condicions de vida de les famílies becades reflecteix que un 38 per cent no tenen prou recursos” per a aquestes activitats estiuenques. Grau s’ha mostrat molt satisfeta, a més, “perquè ha plogut i això ens ha fet sortir de moment de la sequera, cosa que no treu que la programació pedagògica hagi mantingut la necessitat de fer un us racional de l’aigua, dins un espai per als infants”.

La presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans ha explicat, finalment, que l’entitat “mou ara molta més gent, sobretot des que és d’àmbit interdiocesà i de tot Catalunya”. Anna Grau, en definitiva, ha conclòs que “hi ha com un aixafament general de la gent, realitat que també afecta infants i joves que necessiten, amb més motiu, un espai emocional cuidat i protegit pels monitors que vetllen per ells”. Ha destacat igualment que “es vol que les activitats siguin de qualitat i que, per tant, hi hagi una bona formació al darrere”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la quarta edició de la Setmana Gaudí, que s'ha viscut aquests dies a Barcelona amb sessions centrades en els vessants personal, professional i artístic del genial arquitecte. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit l la cançó 'TalitaKum', que vol dir 'Aixeca't', un tema amb què el grup argentí Equipo TalitaKum ens ambienta la celebració d'aquest diumenge XIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=DU7w2bsfCT0

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: L'inici de l'Estiu Salesià amb més de 2.000 activitats que mouen més de 13.000 participants, l'anunci d'un Congrés d'Espiritualitat que reunirà una vuitantena de missioners claretians de tot el món del 7 al 16 de juliol a Vic, unes dades presentades pel projecte Insula de Càritas Barcelona, Sant Joan de Déu, Mambré i Formació i Treball segons les quals una vintena de persones han superat la situació d'exclusió residencial els últims cinc anys, l'obertura de portes al Monestir de Pedralbes de Barcelona aquest estiu tots els dimarts i divendres fins al 13 de setembre en l'anomenada "Hora Màgica" i la celebració del Dia Internacional per l'Abolició de la Tortura aquest 26 de juny amb una pregària al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona (al carrer Anglí, 55) amb el lema "Gràcies al Crist, la vida ha vençut la mort".