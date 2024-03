El Mirall ofereix la pietat popular de la Setmana Santa i anuncia una nova ordenació sacerdotal

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 22 de març sobre les processons i altres expressions de la fe del poble al carrer durant la Setmana Santa i sobre una ordenació sacerdotal que se celebra aquest dissabte 23 de març a les 11 a la basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Miguel Ángel Soto, germà major de la Germandat de Jesús del Gran Poder i la Esperanza Macarena de Barcelona, i Andreu Salinas, que rep l’ordenació presbiteral aquest dissabte en una cerimònia presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Andreu Salinas ha explicat que viu aquest moment “amb molta alegria i també amb gratitud per tots els moments al Seminari, durant un temps de 7 anys i mig en què hi ha hagut joia, amb els exercicis espirituals, la vida diària, la formació, la facultat i els feligresos de cinc parròquies”. En aquesta línia, ha afegit que no està “nerviós, però sí una mica enfeinat”.

El diaca que serà ordenat sacerdot ha comentat que “és bonic celebrar una ordenació a prop del Dia del Seminari i de la Solemnitat de Sant Josep, moment en què Déu entrega un servidor a l’arxidiòcesi”. Ha recordat igualment que, cada 19 de març, “se celebra activitat esportiva i litúrgica, sempre venerant Sant Josep, el patró”. Andreu Salinas ha destacat “la coincidència de l’ordenació sacerdotal amb Sant Josep Oriol, patró del clergat de Barcelona, una festa que també coincideix amb l’aniversari de l’erecció d’aquest temple en basílica”. Salinas ha recordat que, “com ens diu el Concili Vaticà II, la tasca fonamental del sacerdot és triple: la de santificar el poble de Déu a través de la litúrgia, la pregària i l’acció del poble de Déu, la de guiar el poble acompanyant amb senzillesa i també la d’ensenyar des de la pregària, la catequesi i els moments de compartir, però mai convertint-nos en mestres absoluts de tot”.

Andreu Salinas ha dit que, de cara a la seva nova etapa com a prevere, “un dels aspectes més il·lusionants és l’acompanyament espiritual de les comunitats cristianes”. En aquest context, ha revelat que “molta gent ha demanat ja aquest acompanyament, amb la confessió i la guia”, tenint en compte que ell prové “de família reformada, no catòlica”. Ha anunciat, a més, que vol “que se signifiqui en la celebració de l’ordenació la dimensió ecumènica” de la seva vida, amb “les ofrenes presentades per creients de diverses confessions cristianes”. Finalment ha subratllat que es va convertir “al catolicisme en bona part per la bellesa de la litúrgia i per la música”, molt cuidada i preparada també de cara a la celebració d’aquest dissabte.

Imatges de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist

En la segona part del col·loqui, Miguel Ángel Soto ha destacat que, “com cada any des del 2003, la processó de Jesús a la ‘Borriquita’ surt a les 10 del matí de l’església de Sant Agustí de Barcelona, Diumenge de Rams, i completa un recorregut per diversos carrers de Ciutat Vella fins a la tornada a la Plaça de Sant Agustí, on es fa la benedicció dels Rams”. El germà major de Jesús del Gran Poder i la Esperanza Macarena ha anunciat que, “després d’uns anys en què Jesús del Gran Poder anava en processó sobre rodes perquè no hi havia costaleros, ara sí que n’hi haurà perquè s’han aconseguit dos grups de 32 persones que portaran en torns aquest pas”. Ha recordat igualment que, “el 1972, va sortir el pas del Gran Poder amb costaleros, però després es va haver de deixar per manca de gent”.

Soto ha explicat que la imatge del Gran Poder “és la de Jesús al calvari, amb forma corpòria i venerada per molts devots, cosa que fa que tingui molt sentit treure el pas i proposar una veritable catequesi”. També ha destacat “la imatge de la Esperanza Macarena”. El responsable de la Germandat del Gran Poder i la Macarena ha dit que “el Pregó del 3 de març passat ha estat com cada any el gran pòrtic de la Setmana Santa, i ha donat pas a la preparació de les dues grans processons de Barcelona, Diumenge de Rams i Divendres Sant”. Finalment ha apuntat que “la creu de guia ha d’entrar al Pla de la Seu, de la catedral de Barcelona, a les 8 del vespre perquè després d’una mitja hora, es pugui iniciar el retorn i la part final de la processó”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la presentació aquesta setmana de la memòria 2023 del temple de la Sagrada Família de Barcelona, amb el compromís reforçat d'acabar les obres l'any 2033. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Hosanna', un tema amb què el grup Worship.cat ens ambienta aquest Diumenge de Rams: https://www.youtube.com/watch?v=KJQl7Fz9U5M

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la presentació aquesta setmana del llibre del franciscà Agustí Boades 'Sant Francesc d'Assís o gairebé' (Claret), la publicació d'un comunitat en què una vintena d'entitats cristianes (entre elles Càritas Barcelona i Justícia i Pau) expressen la seva "profunda preocupació" davant la greu situació dels interns dels centres penitenciaris per les també "legítimes" mobilitzacions dels funcionaris de presons, l'estrena d'un nou rèquiem titulat 'Cants d'Absència' (de Sara Ramos amb poesies de Carles Duarte) aquest divendres a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona i la recent elecció a Lleida d'una peça processional d'Antoni Josep Alburquerque per acompanyar la Mare de Déu de la Soledat en les processons. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).