El Mirall obre el llibre ‘Despertar: la mística de lo cotidiano’ i entra a la Fundació Pere Tarrés

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 23 de febrer sobre un nou llibre que acaba d’editar Sal Terrae, titulat ‘Despertar: la mística de lo cotidiano’, i sobre un recent canvi a la Fundació Pere Tarrés. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Otón, president de l’Associació Catalana de Catedràtics i autor del volum amb reflexions agrupades en 14 apartats, i Núria Basi, nova presidenta del Patronat de l’entitat catòlica educativa. Otón ha explicat que el seu nou llibre “és com un mosaic, amb el títol ‘Despertar’ que coincideix amb una columna de la revista 21, dels Sagrats Cors”, on ell publicava articles reflexius o d’anàlisi. L’historiador ha destacat que ha fet “una feina d’harmonitzar estil, agrupar per temes i tot un itinerari”. En síntesi, ha dit que “molts temes quotidians ens permeten desvetllar-nos per descobrir la profunditat de la vida oberts a la transcendència”.

En la mateixa línia, Josep Otón ha comentat que “Karl Bart ens deia que una bona homilia es fa amb l’evangeli en una mà i un diari a l’altra, perquè cal reflexionar i no ens hem de quedar amb el titular”. Ha situat la línia de continuïtat en un treball per “intentar detectar en cada circumstància com hi ha un rerefons que ens interpel·la a ser solidaris o a obrir-nos a la dimensió sagrada i a l’experiència religiosa”. El professor ha recordat que, “en aquests textos publicats entre 2017 i 2022, apareixen temes actuals en el període corresponent, entre ells la pandèmia, sempre des del desig de reivindicar la mística no pas com una cosa estranya, sinó com una realitat present en la vida quotidiana”. Igualment ha afegit que s’ha marcat “l’objectiu d’acostar l’experiència espiritual a les circumstàncies diàries de la vida, que sovint no et deixen construir un relat”. Otón ha assegurat que, “sense l’esperança de la mística i la profunditat, ens poden ofegar en la vida del soroll”. A més, ha recordat que “Jesús parla de la mística refereint-se a coses molt concretes, com ara un pagès que sembra, per fer entendre aquella realitat que sembla molt vulgar però que és molt profunda”. Finalment ha anunciat “una presentació a la Llibreria Paulinas de Barcelona (Ronda de Sant Pere, 19)” que es farà dissabte 20 d’abril a les 18.00h.

Projectes educatius i socials que no s’aturen

En la segona part del col·loqui, Núria Basi ha assegurat que viu l’experiència de presidir el Patronat de la Fundació Pere Tarrés, des del 31 de gener passat, “amb molta il·lusió, coratge i alhora agraïment, en un moment en què presideix la fundació per primera vegada una dona”. Ha destacat que, fins ara, havia estat els darrers anys “vicepresidenta amb l’anterior president, Enric Crous”. Basi ha comentat, a més, que la fundació, encara que té la seu a l’arxidiòcesi de Barcelona, a la qual pertany, “és molt oberta a altres territoris, com ara Andorra, el País Valencià, les Balears i fins i tot Madrid, on es fan algunes activitats també”. Sobre el funcionament, la presidenta ha dit que “el Patronat està format per 12 patrons i un consiliari, que fan equip amb un president, un vicepresident i un secretari”. També ha explicat que ”el Patronat té dos punts importants, que són aprovar comptes i pressupost, però aquests van units a estratègies i projectes de futur, juntament amb l’aportació dels seus membres a l’entitat des de la seva professió o les seves habilitats”.

La nova presidenta de la Fundació Pere Tarrés ha destacat, com a gran obra, “la Facultat d’Educació Social Pere Tarrés, amb molts estudiants, i altres estudis i consultoria per a joves vulnerables als quals s’ofereix formació i després inserció laboral”. Igualment ha dit que la fundació gestiona “centres socioeducatius on els nens juguen, reben ensenyaments per gestionar les emocions i fan moltes activitats”, a més de “les colònies gratuïtes de molts infants de famílies sense recursos, de les quals gaudeixen a l’estiu”. En un altre moment, Núria Basi ha destacat la figura del director de l’entitat, Josep Oriol Pujol, “que és l’ànima de la fundació, la persona i director d’orquestra que sap gestionar equips i recursos”. Ha comentat, d’altra banda, que “la fundació és admirable no pas per la quantitat d’activitats sinó la manera que té de fer-les, amb valors cristians i una bona gestió que sovint no és fàcil”. Dels professionals que treballen a la Pere Tarrés, ha dit que “hi ha una part molt vocacional, ja que els qui hi estan laboralment, tot i que reben salaris de mercat, tenen unes retribucions en la banda baixa”, un exemple clar d’aquesta satisfacció en el treball, segons la presidenta.

Finalment Núria Basi ha explicat que “el projecte més important, des de fa bastants anys, és crear una seu nova on puguin estar-hi tots els qui formen part de la Fundació, fins i tot la facultat, cosa que crearà una sinèrgia i permetrà un ambient nou”. En aquesta línia, ha anunciat que “gairebé s’està arribant al final” d’aquest nou procés, i ha recordat que “s’hi està treballant amb força”, dins una línia “d’adaptació permanent a les necessitats de cada moment”. Des d’aquesta dimensió, ha posat l’exemple “de la gent gran, que es beneficiarà de projectes com els nens”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Jornada d'Apostolat Seglar que les diòcesis amb seu a Catalunya preparen per al 9 de març a Tarragona, amb el lema "Primer anunci: Poble de Déu unit en la missió". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Este es mi hijo amado', un tema d'Edgar Larrea que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge II de Quaresma, en què escoltem l'evangeli de la Transfiguració del Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=EfZSoj4hU0o&ab_channel=DiegoArmandoPerdomoPerdomo.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: el recent nomenament d'un matrimoni (Chiara Romano i Joan Rodríguez) per coordinar la pastoral a la parròquia de Santa Maria de Cubelles (Garraf) al servei del seu nou rector Agustí Pañella, la recent elecció del lleidatà Josep Serra com a nou ministre de l'Orde Franciscà Seglar de Catalunya, la vaga de fam per la pau a Palestina protagonitzada per la militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica Llum Mascaray amb dos activistes més i la celebració diumenge 18 de febrer de la vetlla amb Eucaristia 'Sent la creu', on va participar el patriarca llatí de Jerusalem Pierbattista Pizzaballa. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).