El Mirall entra en la nova etapa de Càritas Barcelona i presenta un grup de recerca sobre documents

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 27 d’octubre sobre la nova etapa de Càritas Diocesana de Barcelona, amb un recent canvi en la direcció, i sobre el nou Grup de Recerca en Arxius d’Església, presentat el 19 d’octubre a Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del nou director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, i la secretària del Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya, Joana Alarcón. Eduard Sala, educador social de 61 anys i pare de família, portava ja encarregant-se de l’acció social de l'entitat diocesana des del 2014. S’ha mostrat “molt agraït i il·lusionat”, però ha aclarit que és “a casa, en un lloc al món i també com a voluntari, com sempre”. Sala ha qualificat de “luxe” poder fer la tasca social que sent vocacionalment. El director de Càritas Diocesana ha explicat que “el cardenal arquebisbe de Barcelona ha apostat per la continuïtat en la gestió d’una entitat amb 1.700 voluntaris, on hi ha un equip excel·lent format per persones diverses”.





Eduard Sala ha destacat, en un altre moment, que “estem vivint una crisi dura, la del 2008, que no s’ha acabat i que ha calgut afrontar, amb els desnonaments i la precarietat laboral o l’atur, situació que després va donar pas al Covid”. Ha reconegut que “augmenten les persones que piquen a la porta de Càritas a tot arreu, amb més gent en el que portem d’any que no pas en el mateix període de l’any passat”. El nou director de la Diocesana de Barcelona ha afegit que “cal fer tot el que es pugui, però no pas més, i tota l’acció es realitza gràcies als voluntaris, als donants i a molta gent”. Pel que fa a dades, ha recordat que “7 de cada 10 persones ateses per l’entitat es troben en una situació indigna d’habitatge, mentre Càritas només té 2.000 places residencials i 400 pisos”. Fins i tot ha qualificat d’engrunes les places i recursos que s’ofereixen en aquests moments. “La gent es pensa que hem sortit de les crisis anteriors, però no és així”, ha lamentat.





El nou director de Càritas Diocesana de Barcelona també ha explicat que l’entitat “no pot anar sola ni a la cantonada”, i ha defensat que “les polítiques socials, per exemple d’habitatge, obliguen a incidir en la política per aconseguir grans pactes sobre temes de mirada llarga i, per tant, que sigui una política diferent”. En un altre moment, Eduard Sala ha admès que “es té darrerament la sensació que hi ha un hospital de campanya on només s’ofereixen tirites, en un treball que va de persones, amb una Església i comunitats cristianes que fan tant com poden”. Sobre la

imminent campanya de Nadal, ha avançat que “incidirà enguany en un missatge sobre allò que cadascú pot fer”.





Els arxius de l’Església





En la segona part del col·loqui, la secretària del Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya, Joana Alarcón, ha dit que “el Grup de Recerca en Arxius d’Església s’ha creat a la Facultat Antoni Gaudí (Ateneu Universitari Sant Pacià) per a la difusió i promoció dels arxius i per donar recursos als arxivers i arxiveres”. Ha comentat també que “el Secretariat es va crear ara fa 50 anys amb els mateixos objectius que ara, modernitzar la gestió dels arxius fent catàlegs i difonent el que hi ha per obrir-ho tot a la societat”. Alarcón ha repassat els orígens, “quan els anys 70 presentava com a reptes modernitzar els arxius, com ara el diocesà de Barcelona, que va requerir una reforma, i es van publicar estudis i catàlegs, entre altres coses, i aquests arxius es van obrir al públic”. En la mateixa línia, la secretària ha apuntat que “en aquell moment l’arxiu es va microfilmar, amb tota la documentació parroquial de Barcelona”. Per tancar aquesta part, Joana Alarcón ha afirmat que “ara cal preservar el material digitalitzat, entre els dubtes sobre si això servirà d’aquí a uns anys”.

La secretària del Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya ha subratllat, a més, que “els propers anys s’aniran obrint pàgines web i cada vegada serà més fàcil la consulta en línia dels fons, a banda d’altres línies d’investigació, l’organització de seminaris, taules rodones i simposis i la publicació de materials que s’anirà fent”. Joana Alarcón ha valorat positivament que el grup de recerca “s’hagi fet coordinadament amb les universitat, ja que els alumnes d’ara seran en el futur gestors d’aquests arxius”. Finalment ha dit que “ara hi ha diversos àmbits amb dos grups, a partir de la necessitat que es va detectar el 2019, ja que el Secretariat es reunia només un cop l’any, motiu pel qual es va decidir crear el que ja és el Grup de Recerca en Arxius d’Església”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el 75è aniversari de Blanquerna-Universitat Ramon Llull, amb una Missa aquest 25 d'octubre a la basílica de Santa Maria del Mar, un concert el 15 de desembre a la basílica de la Sagrada Família i altres activitats. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema musical "Des de l'amor", de Xirat, interpretat per Oriol Sabé per ajudar-nos a viure aquest Diumenge XXX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=IupDIWxzYPI&ab_channel=OriolSab%C3%A9Mart%C3%ADnez





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la inauguració del curs aquest dimarts a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) amb una lliçó inaugural d'Anotni Pou Muntaner, la presentació al Papa de la candidatura de la Seu d'Ègara a ser inscrita a la Llista Indicativa de Patrimoni Mundial de la UNESCO (amb el bisbe Salvador Cristau aquest dimecres a Roma), la presentació del document 'Recomenacions sobre el tractament informatiu del fet religiós als mitjans de comunicació' (elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya i la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat) i els actes que prepara la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb motiu de la finalització de les torres dels evangelistes Mateu i Joan. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).