El Mirall entra en les germandats i confraries i ofereix un acte sobre Sant Benet Menni (12 d’abril)

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest Divendres Sant, 29 de març, sobre les associacions que promouen processons i celebracions de Setmana Santa al carrer i també sobre una trobada que les Germanes Hospitalàries, amb els seus voluntaris, preparen per al 12 d’abril a les 18.30h a l’església de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona (carrer Casanova, 175). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manel Riera, president del Consell de Germandats i Confraries de l’arxidiòcesi de Barcelona, i María del Camino Agós, religiosa de les Germanes Hospitalàries, organitzadores de l’acte, amb motiu dels 25 anys de la canonització de Sant Benet Menni. Riera ha explicat que “la Setmana Santa és fe del poble i, un dia com el Divendres Sant, una veneració especial a Jesús amb actes pel carrer”. En aquesta línia, ha aclarit que, “tot i que sembla que a Catalunya no hi hagi tanta devoció, no és cert, tot i que la societat certament està secularitzada, però això no vol dir que la gent no tingui fe, perquè nosaltres no som ningú per mesurar la fe que té la gent”.





El president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona ha anunciat que “Divendres Sant a la tarda la confraria de ‘Las Angustias’ surt de l’església de Sant Jaume i, paral·lelament, surten a les 17.00 hores les imatges de Jesús del Gran Poder i la Mare de Déu de l’Esperança Macarena, per fer després l’encontre amb els devots al davant de la catedral de Barcelona”. Manel Riera ha recordat que “les processons ja comencen Diumenge de Rams, tot i que no hi ha una unitat d’actes, perquè cada germandat o confraria en fa el seu”. Ha apuntat que li agradaria “que un dia es pogués arribar a una unió processional, com ja passava, per exemple, entre el 2014 i el 2019”. Riera ha recordat que “Barcelona té 4 confraries i germandats: la de Jesús del Gran Poder i la Macarena, la de ‘Las Angustias’, la Congregació del Sant Crist de la Bona Mort i la Confraria del Sant Crist de la Pursíssima Sang de la Basílica del Pi”.





Manel Riera ha explicat que “el Consell de Germandats i Confraries de Barcelona compleix 25 anys aquest 2024”. El president de l’organisme ha aclarit que “en aquest temps les coses han canviat molt, tenint en compte que el 1999 les confraries se sentien encara una mica aïllades, motiu pel qual demanaven una estructura que les aglutinés”, després de grans moments al llarg de la història. “Després del Concili Vaticà II, molts qüestionaven les germandats i confraries, perquè es va interpretar malament el que deien els documents eclesials sobre la pietat popular”, ha

conclòs. I entre altres processons, ha ofert “la processó de Mataró, on participen les 12 confraries de la ciutat també Divendres Sant”.





Compromís amb la salut mental dels més vulnerables





En una altra part del col·loqui, Camino Agós ha anunciat que el 12 d’abril a les 18.30h se celebrarà una gran trobada per donar a conèixer tota la gran obra de Sant Benet Menni. Ha dit que “coincideix aquest 2024 amb el 25è aniversari de la canonització de Benet Menni, un home generós a partir del qual tot va començar a Barcelona, concretament a l’edifici de l’actual col·legi Sant Miquel, que va ser el primer hospital fundat per ell l’any 1867”. Ha recordat que “el 1859 ja va fer la primera acció d’atenció a malalts en situació difícil” i que, “a partir d’aquella experiència i des d’una forta espiritualitat (era milanès i venia d’una família molt religiosa), va veure el moment oportú de demanar a l’Orde de Sant Joan de Déu, a la qual pertanyia, poder tirar endavant aquella obra”. La religiosa ha comentat que “Sant Joan de Déu havia perdut una cinquantena d’hospitals en aquella època, i el Pare Alfieri va ser el gran avalador d’una restauració de l’orde”.

Sobre Sant Benet Menni, Camino Agós ha recordat que “viu una primera personalitat sorgida de la família i després Sant Joan de Déu el destina a restaurar l’orde a Espanya”. En aquest context, ha dit que “hi havia un equip de persones i famílies que l’havien acollit amb molt d’afecte a Barcelona, després que havia estat abans uns mesos a França, quan acabava de sortir d’Itàlia, un canvi per millorar la llengua espanyola i per captar la missió al nivell de malalts mentals i una espiritualitat ja renovada”. Pel que fa a la fundació de les Germanes Hospitalàries, ha recordat que “neix a Ciempozuelos (Madrid) el 31 de maig de 1881, moment que marca la primera professió de religioses a la localitat madrilenya, on hi havia el primer hospital psiquiàtric fundat un cop restaurat l’orde”. Igualment ha explicat que ”el 1885 va sorgir, amb una pesta d’Àfrica que va arribar a Espanya, un intens treball per moltes províncies, situació que va donar pas al compromís de la cofundadora de les Germanes Hospitalàries i altres religioses”.





Sor Camino ha destacat, a més, que “es van produir dos esdeveniments, el Kairós de Déu: el fet que la reforma sanitària requeria que les germanes s’oferissin a l’administració per acollir malalts i, d’altra banda, la crida de Déu a la fundació”. La religiosa ha comentat que “prioritàriament la necessitat d’atenció als malalts mentals continua sent l’opció fonamental de les Hospitalàries de Sant Benet Menni, sobretot ara la psicogeriatria, amb el pas dels segles, una atenció que està ara tan diversificada i tan especialitzada en cada aspecte que s’ha multiplicat”. Ha recordat que “a Catalunya hi ha cinc hospitals però, per exemple, des de tres centres tenen moltes més estructures hospitalàries externes”. Una exposició de la religiosa María Teresa Iñiguez, la projecció d’un vídeo i l’Eucaristia

presidida per l’arquebisbe Joan-Enric Vives són les tres grans parts de l’acte del 12 d’abril a Barcelona, amb un aperitiu al final al pati del Col·legi Sant Miquel.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el sentit del Divendres Sant dins la vivència de la Setmana Santa i la preparació per a la Pasqua. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'A la creu ens dones vida', tema amb què el grup Kairoi ens situa en la gran mostra d'amor que ens dona Jesús-> https://www.youtube.com/watch?v=3_eYK0gJt3s.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la Pasqua Jove del Bisbat de Girona aquest any a Llançà tot el Dissabte Sant i fins a la Vetlla Pasqual, la convocatòria de l'onzè Memorial Cassià Just per reconèixer el treball per la llibertat religiosa i els drets humans (amb termini fins al 26 d'abril per presentar candidatures) i un missatge de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (de la qual forma part Càritas) en què la plataforma lamenta que la convocatòria d'eleccions autonòmiques anticipades perjudica moltes persones en situació de vulnerabilitat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).