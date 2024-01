El Mirall reviu la recent trobada juvenil de Taizé i presenta la festa de Sant Ramon de Penyafort

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 5 de gener sobre un nou Pelegrinatge d’Esperança a través de la Terra, celebrat del 28 de desembre a l’1 de gener a Liubliana (Eslovènia), i sobre la festa de Sant Ramon de Penyafort, un català universal que és el patró dels advocats i els juristes. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Oriol Pérez, jove participant en les jornades organitzades per la comunitat ecumènica de Taizé, i Xavier Puigdollers, advocat i president de l’Associació d’Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Oriol Pérez ha destacat que la trobada “va ser un gran símbol d’esperança, amb nois i noies que procedien de llocs molt diferents però que van saber conviure i compartir moltes coses”. Aquest jove, que ja havia estat abans “a les trobades de Madrid, Torí i Rostock”, ha explicat també que “des de Taizé, com també a les trobades europees, es recomana als joves que portin cada any al lloc d’acollida les seves inquietuds”, i ha presentat com a novetat “unes trobades de pregària a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona l’últim dimecres de cada mes al vespre”, alhora que es mantenen les pregàries dels diumenges al vespre a l’església del Sagrat Cor del carrer Casp, igualment a la capital catalana.

Oriol Pérez, d’altra banda, ha comentat que ofereix la seva música a les trobades, i que ara ho ha fet també “a Liubliana, on aquesta inquietud s’ha fet present amb la flauta travessera”, de la qual va estudiar el grau professional. Pel que fa a la trobada d’aquest any, aquest jove català ha subratllat la dimensió “de pelegrinatge de confiança, un nom que descriu molt bé el que s’ha viscut a Eslovènia, on s’han obert moltes portes que han generat un retorn molt positiu”. El jove participant ha dit que “cada dia tenia una estructura fixa: pregària i esmorzar al matí a l’entorn de la parròquia d’acollida, on després es feien diversos grups de reflexió a partir d’uns textos i unes preguntes”. En aquest sentit, ha elogiat “la coincidència en molts temes des de la diversitat”. Pel que fa al migdia, ha comentat que “es fa una pregària en un lloc variable i, després, a la tarda tots es concentraven per pregar al pavelló de bàsquet de Liubliana, amb un ambient que impressionava”.

El jove músic, a més, ha dit que “el germà Matthew, successor del germà Alois, és el primer prior de Taizé que és anglicà, després del luterà Roger Schutz i del catòlic Alos Löser, cosa que desmunta les etiquetes institucionals que han perdut el sentit, perquè tots són cristians”. Finalment Oriol Pérez ha anunciat que, “en un missatge de la comunitat de Taizé, s’invita els joves a seguir compartint la fe en trobades”, i ha ofert el web www.acollidabcn.org.

El 8 de gener, celebració a la catedral de Barcelona

En la segona part del col·loqui, Xavier Puigdollers ha explicat que “Ramon de Penyafort va ser el primer gran català universal i va tenir una gran importància, perquè va fer la recopilació de les Decretals de Gregori IX, que es mantenen vives fins a principis del segle XX, 700 anys en què són permanents en el Dret Canònic”. Sobre la celebració de la festa del patró dels juristes, ha anunciat que “serà dilluns 8 de gener a les 8.45h, amb Laudes i l’Eucaristia, a la capella del Santíssim de la Catedral de BArcelona, per anar després en una curta processó fins a la capella de Sant Ramon de Penyafort”. Puigdollers ha recordat que “el Col·legi d’Advocats manté aquest dominic com a patró i és sensible a la celebració religiosa”. En aquesta línia, ha afegit que “la commemoració també és una trobada de companys” molt adaptada “a la professió pel que fa als horaris, perquè a la tarda seria més complicat per als despatxos”.

Puigdollers ha destacat que “Ramon de Penyafort, nascut a Santa Margarida i els Monjos, va tenir gran influència per la proximitat al Papa Gregori IX alhora que va ser assessor del rei Jaume I, així com enemic en alguns moments”. Igualment ha recordat que “va ser general dels dominics, tot i que només va ocupar el càrrec uns tres anys i va renunciar, i va influir també en el diàleg interreligiós amb el món musulmà”. L’advocat ha reivindicat “la importància de reconèixer el treball per les lleis realitzat per Ramon de Penyafort, en un moment difícil com l’actual, en què tenim moltes lleis però no sempre humanitat”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la figura de Rosa Deulofeu (un gran referent en la pastoral amb joves i en el servei a l'Església) coincidint, aquest 5 de gener, amb el 20è aniversari de la seva mort. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la nadala d'Antoni Tolmos "És Nadal":

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: una nova oferta formativa de la Pastoral de la Salut de Barcelona des del 9 de gener fins al 18 de juny, la mort aquesta setmana del claretià i biblista Jaume Sidera i del membre de Comunió i Alliberament i laic compromès Giorgio Chevallard i la concessió de distincions de l'Ajuntament de Barcelona a una desena d'entitats religioes, entre elles l'Escola dels Jesuïtes del Clot, les Escolàpies Llúria i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).