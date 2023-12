El Mirall presenta la VII Trobada Nacional de Confraresses a Barcelona i les XIV Jornades Bíbliques

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 1 de desembre sobre la celebració a Barcelona (del 7 al 9 de desembre) del VII Encontre Nacional de Confraresses i també sobre les XIV Jornades Bíbliques, que es fan aquests dies igualment a la capital catalana, organitzades per l’Escola d’Animació Bíblica. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Nuria Borraz, presidenta de l’Associació de Confraresses de Barcelona, i el diaca Quique Fernández, coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica. Fernández ha destacat que “aquestes jornades van començar ara fa 16 anys de la mà d’un servei, l’Escola d’Animació, que sempre va pensar a oferir a un grup o bé a tota la diòcesi la possibilitat de fer activitats”. El diaca ha explicat que “aquestes jornades treballen, per exemple, la necessitat que hi hagi pau a casa” i a les famílies.





El coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica de Barcelona ha recordat que divendres 24 de novembre es va fer “un Club de Lectura, sessió moderada pel diaca de Terrassa Pere Pardo”, mentre que dissabte 25 “es va presentar el llibre ‘El Padrenuestro y los santos’, escrit pel religiós dels Sagrats Cors Fernando Cordero i pel director del Secretariat de Catequesi de Barcelona, Alberto Para”. Quique Fernández ha comentat, a més, que aquest treball “relaciona, com es feia a la catequesi d’abans amb les fletxes, les paraules del Parenostre amb diversos sants”. En aquesta línia, ha recordat que “precisament els sants són el ressò de la Paraula de Déu”. A més, el responsable d’aquestes jornades ha destacat “la multidisciplinarietat de les sessions, sempre des de la pau però no només social, sinó la interior, l’espiritual i la quotidiana, ja que la Paraula de Déu toca tots aquests vessants”.





En un altre moment, Quique Fernández ha anunciat “una Escola de Pregària dins les jornades bíbliques, aquest mateix divendres a les 20.45h a la parròquia de la Miraculosa de Barcelona, a partir de la pregària d’intercessió de Moisès”. Per a aquest dissabte, ha recomanat “un recés titulat ‘Constructors de la Pau’, com a preparació per a l’Advent i obert a tothom, en aquest cas a la Casa d’Espiritualitat Betània de Cornellà (Metro Gavarra)”. Finalment ha recordat que “es fa, com sempre des de fa 16 anys, una tómbola solidària coincidint amb el cap de setmana, en aquest cas per portar bíblies a la Xina, igualment a la parròquia de la Miraculosa”.





Tres dies reflexionant sobre la integració de la dona





En la segona part del col·loqui, Nuria Borraz ha definit aquest congrés com “un esdeveniment que il·lusiona perquè comporta compartir la situació de la dona”. La presidenta de l’Associació de Confraresses ha recordat que “una confraria és un grup de fidels organitzat per fer congregació, amb actes religiosos i per treure imatges de la fe al carrer, sempre amb una part de caritat”. Pel que fa a l’enfortiment i la integració de la dona, Borraz ha admès que cal canviar moltes coses “perquè, a la dona, encara li costa fer serveis, com ara el de costaleres o pregoneres”. Sobre la història, ha explicat que “la primera associació de dones, nascuda a Cartagena, va preparar una lluita alçant la veu i denunciant la realitat patriarcal d’abans”.





Valorar la dona a la llum de la fe és un altre dels punts de partida d’aquesta trobada, on “s’esperen 100 persones d’arreu d’Espanya, per exemple de Madrid, de Granada, d’Alacant, de Lleó i d’altres llocs”, ha dit Nuria Borraz. La presidenta de l’Associació de Confraresses de Barcelona ha assegurat que, als grups, “sempre els agrada trobar-se i parlar fins que la integració de la dona en les confraries sigui total, valorada per la seva fe i no pas pel seu gènere”. Borraz ha situat una de les preocupacions de futur en “la dificultat que els joves s’impliquin religiosament i en l’Església”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la nova campanya de Nadal de Càritas Catalunya, amb el lema "Veure més enllà per ser portadors de miracles", un període en què l'entitat catòlica demana la implicació de tothom a partir del fet que una de cada tres llars catalanes tenen dificultats per fer front als subministraments. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó ' "El niño de Belén", un tema de Marcos Vidal, recentment premiat amb un Grammy llatí al millor àlbum cristià en castellà: https://www.youtube.com/watch?v=hFjwETHNiUE&ab_channel=MarcosVidal





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: un sopar solidari que la Fundació Obra Mercedària convoca per al 12 de desembre a les 20.30h a la basílica de la Mercè de Barcelona, l'estrena mundial aquest dissabte al Vendrell de la Missa de Glòria de Pau Casals i un nou calendari d'Advent que ofereix enguany Mans Unides. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).