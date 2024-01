El Mirall comenta la VIII Setmana de la Bíblia i presenta un recés vocacional per a consagrats

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 26 de gener sobre la VIII Setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya (que es fa del 21 al 27 de gener) i sobre un recés per a consagrats i consagrades que un grup de religiosos i religioses ha organitzat per a dissabte 3 de febrer a Barcelona, per recuperar l’alegria de la vocació i guarir ferides. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Concepció Huerta, membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, Carme Munté, sotsdirectora del setmanari ‘Catalunya Cristiana’, i Gemma Morató, dominica de la Presentació i organitzadora del recés vocacional. Munté ha dit que “el setmanari informava en el número del 21 de gener sobre la Setmana de la Bíblia, posant l’accent en el 30è aniversari de la Bíblia Catalana Interconfessional i els 50 anys de l’Associació Bíblica de Catalunya, dues fites que enguany emmarquen l’esdeveniment”. L’editorial Claret, el Monestir de Montserrat, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el setmanari ‘Catalunya Cristiana’ i Ràdio Estel “posen els seus mitjans per ajudar a difondre aquestes jornades”, ha recordat la periodista, que també ha destacat que “el patrocini principal és de la Conferència Episcopal Tarraconense”.





Concepció Huerta, per la seva banda, ha explicat que “la Setmana de la Bíblia va començar decidint un lema propi però, des que el Papa va fixar el Diumenge de la Paraula per al III durant l’any, se suma al que marca Roma”. Carme Munté, a més, ha comentat que “és significatiu que cada vegada hi hagi més activitats per posar de relleu la importància de la Paraula de Déu”. Igualment Huerta ha dit que “les comunitats cristianes pensen sovint, amb encert, que la Paraula de Déu ja hi és present quan se celebra l’Eucaristia però, si s’estudia des de molts altres àmbits, enriqueix moltíssim la significació dels textos”. L’organitzadora de la Setmana Bíblica ha afegit que “per a cada Setmana de la Bíblia s’ha editat una carpeta per llegir textos en grup, molt útil per a l’estudi”. Tant Concepció Huerta com Carme Munté han proposat visitar el web www.setmanadelabiblia.cat per accedir a molts materials i a l’agenda d’activitats. Huerta ha recomanat sobretot “una reflexió del carmelita descalç Agustí Borrell en què fa un repàs sobre el Déu que parla a l’home i que s’ha anat comunicant amb ell des dels orígens de la família humana, fins a arribar al cimal d’aquesta revelació en Jesucrist”. Aquesta exposició “està penjada en el web a través d’un vídeo”, com també una altra “del biblista Armand Puig, dedicada a la gènesi de la Bíblia Catalana Interconfessional, així com a la seva actualitat”, ha comentat Carme Munté.





En un altre moment, Concepció Huerta ha destacat que “la BCI es va començar a preparar molt abans de 1993, amb un equip de persones molt dedicades”. També ha dit que “després aquest llibre ha generat diversos formats i materials d’estudi”. Sobre la complexitat de la Bíblia, la representant de l’Associació Bíblica de Catalunya ha aclarit que “els textos són variats, de vegades complexos, i queden sempre oberts a la comprensió humana al llarg de la història”. Finalment Carme Munté ha assegurat que “totes les comunitats i parròquies són cridades a fer saber a la Setmana de la Bíblia l’organització d’activitats, perquè siguin incloses a l’agenda”. I Concepció Huerta ha recordat una novetat important: “una visita guiada a la basílica de la Sagrada Família aquest dimecres a càrrec de Rosa Ribas”. Igualment ha valorat de manera especialment positiva “la participació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que ha ampliat el públic d’aquesta Setmana de la Bíblia”.





“Recuperar l’alegria de la vocació per guarir ferides”





En la segona part del col·loqui, Gemma Morató ha destacat que el recés del 3 de febrer per a persones consagrades és “una nova iniciativa per recuperar l’alegria de la vocació, en positiu, davant les realitats difícils de la vida, algunes més dures que altres”. La dominica de la Presentació ha admès que els organitzadors “han estat potser una mica agosarats, però han tingut la intuïció de transmetre el fet que la crida vocacional és motiu de joia, d’alegria, i cal reivindicar aquella primera crida, aquell tornar a la fe primera, com diu l’evangeli”. La religiosa ha apuntat, a més, que “l’Església treballa per acompanyar les víctimes de tots els abusos que hi ha i pal·liar-los”. Morató ha subratllat en aquest context que, “abans de cada abús sexual, sempre hi ha un abús de poder o de consciència, que és més difícil de demostrar”.





La religiosa, d’altra banda, ha recordat que “el qui ha patit un abús de poder o de consciència manté oberta una ferida que cal guarir per tornar a gaudir de l’alegria de la vocació”. Aquest és un segment, segons Gemma Morató, però “n’hi ha un altre, parlant de l’Església catòlica, format per persones que encara pateixen abusos”. Gemma Morató ha anunciat que es pot demanar informació o fer una inscripció a l’adreça electrònica alegriadelavocacio@gmail.com. Igualment ha elogiat que “el Papa Francesc no hagi tingut pels a la llengua per posar nom a totes aquestes situacions d’abús, i està ajudant molt”. Sobre l’edifici del Projecte Reina de la Pau, a Ciutat Vella i on es fa el recés del 3 de febrer, “va haver de tancar-se com a col·legi el 2003, però després s’hi va engegar un gran projecte amb moltes propostes, entre les quals destaca el Projecte Àgora, format per aules de gent gran, que ha passat en poc més de dos anys de 19 persones a 100 que hi van cada setmana a classe”. És un servei

especialment pensat per a persones grans soles. Gemma Morató ha explicat, a més, que la casa inclou una residència per a noies estudiants”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una trobada de primer anunci convocada per a dissabte 27 de gener a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona, organitzada per la Delegació de Formació i Acompanyament del Laïcat amb la mirada posada en un encontre del 16 al 18 de febrer a Madrid. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Aquí com al cel', un tema amb què el grup Worship.cat exalta l'Esperit del bé que permet ofegar el mal, com manifestava Jesús quan expulsava dimonis, una escena evangèlica d'aquest diumenge IV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=XxyM9FYNIKQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la visita de l'arquebisbe del Québec, el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, a terres catalanes, on ha predicat uns exercicis espirituals per a preveres, i un acte per la llibertat religiosa celebrat dimecres 24 de gener al Col·legi d'Advocats de Barcelona, presidit pel bisbe David Abadías i amb la participació del sacerdot nigerià Kenneth Iloabuchi com a testimoni de persecució. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).