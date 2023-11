Migdia COPE a Catalunya i Andorra (27/11/2023) - 14:20

Compte enrere per al desallotjament dels edificis ocupats del Kubo i La Ruïna al barri de la Bonanova previst pel dijous. Tal com va succeir fa vuit mesos quan estava previst el primer llançament, els ocupants dels dos edificis tenen blindades portes i finestres amb tanques i al barri es respira tensió i preocupació davant les amenaces que els ocupants estan fent per les xarxes en el sentit que estan preparats per la batalla.

A partit de demà, la T-Mobilitat pren el relleu al cartró magnètic que comença a desaparèixer. Des de demà algunes de les màquines expenedores de les estacions deixaran de vendre la majoria dels títols de transport en format cartró tal com els coneixem ara. La T-Casual i la T-Usual, les més utilitzades, són les primeres a canviar de modalitat.

A Barberà, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'agredir sexualment els seus nebots quan tenien entre 1 i 6 anys. A l'arrestat se l'acusa d'enregistrar les agressions en vídeo i distribuir-les a les xarxes socials i en canals d'intercanvi d'arxius pedòfils