Migdia COPE a Catalunya i Andorra (23/02/2024) - 14:20

Missatge de tranquil·litat dels arquitectes als ciutadans després del greu incendi d'ahir a València en dos blocs de 14 i 10 pisos respectivament. Els constructors treballen amb materials homologats i les administracions no donen el vistiplau si no se supera aquesta homologació.

L'alcalde de Badalona, Garcia Albiol, ha rebut com una victòria personal la sentència del TSJC que permetrà enderrocar l'antiga fàbrica de balances Mobba. Era una antiga pugna entre l'oposició municipal i la Generalitat que considerava l'espai com a bé cultural i l'Ajuntament que apostava per enderrocar l'immoble.

La 18a edició del Mobile arriba amb una previsió de rebre uns 95.000 congressistes dels quals gairebé la meitat, un 44%, seran de sectors que no estan relacionats amb la telefonia mòbil. Els organitzadors asseguren que l'esdeveniment ja no és una firma només de dispositius mòbils sinó que abraça l'ecosistema més ampli d'actors que són fonamentals per a la transformació digital.