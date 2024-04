Migdia COPE a Catalunya i Andorra (16/04/2024) - 14:20

Que la cobertura sanitària pública a Catalunya ha empitjorat en l'última dècada no és una sensació, sinó una realitat avalada pels mateixos informes del Departament de Salut. Les retallades del Govern d'Artur Mas, 15.000 milions d'euros entre 2010 i 2014, en paral·lel a l'inici del procés independentista generosament subvencionat per l'administració catalana de Mas, no s'han revertit.

Motius de debats i reunions, i crítiques del sector turístic. S'ha parlat molt, de si hi hauria piscines a l'estiu, i qui podria i qui no. ¿Es podran omplir les 200.000 piscines que hi ha a Catalunya?

El preu de lloguer, disparat, un augment de 48% en l'última dècada, i la dificultat de pagar-te ja no un pis, sinó una habitació a Barcelona, a 600 euros. Davant aquesta situació; dues mesures; el Govern Central elimina les Golden Visa i el Govern de Catalunya puja a 271 municipis on es concentra el 90% de la població a Catalunya, el topall del preu del lloguer.