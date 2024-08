Migdia COPE a Catalunya i Andorra (19/09/2024) - 14:20

La Unió Europea descarta prendre mesures dràstiques, de moment, per evitar l'expansió de la verola del mico. Demà, el Ministeri de Salut ha convocat a totes les comunitats autònomes per debatre si es modifica o no alguna de les recomanacions de vigilància o de vacunació que hi ha vigents.

Catalunya és la comunitat autonòma on els joves s'emancipen més aviat de tota Espanya. Estem parlant d'un 20% de joves catalans, d'entre 16 i 29 anys, que marxen de casa, davant del 17% que representa la mitjana espanyola. Són xifres que recull l'últim informe del Consell de la Joventut d'Espanya, durant el segon semestre del 2023.

Ja fa setmanes que no parlem de la sequera, gràcies a les pluges que han ajudat a paliar la situació d'emergència, però és evident que la sequera ha deixat seqüeles als boscos catalans, especialment a la zona metropolitana i al Camp de Tarragona. Algunes espècies d'arbres estan patint la pèrdua prematura de fulles i en el pitjor dels casos, han mort. Per això, s'està revisant la salut dels boscos, analitzant més de 9.000 arbres.