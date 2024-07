La Linterna a COPE Catalunya i Andorra (03/07/2024) -19:00

Parlem amb el Daniel Sirera, líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, sobre la futura llei de l'ELA que s'està tramitant al Congrés i dels motius pels quals el consistori ha tombat diferents propostes del partit per ajudar als malalts i les seves famílies.

El Ricard Alvarez, company de la redacció de Cope Lleida ens explica aquesta tarda per què ha donat el pas de comprar-se un cotxe elèctric, com el carrega i com valora l'experiència.

La Mireia Ventura, coordinadora de serveis d'anàlisi de la organització Energy Control, ens explica els perills de l'arribada a Catalunya de noves drogues síntètiques de disseny, amb una potència i una composició poc coneguda, i per tant amb uns efectes, amb el seu consum, que són imprevisibles.