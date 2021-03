Christian tiene 25 años y trabaja de vigilante de seguridad en un parking. Nos agradece la compañía que le hacemos por las noches y a continuación nos cuenta su experiencia. Christian cree que es bipolar.

“Tengo cambios en mi estado de ánimo, unas veces me deprimo y otras me pongo muy eufórico. Soy una persona muy nerviosa y si estoy sin hacer nada me pongo muy nervioso. Cuando te escucho a ti me tranquilizas mucho.”

Luis Rodríguez le dice: “El trastorno bipolar es una enfermedad mental que tiene que diagnosticar un psiquiatra. No es tan simple como tú lo has descrito de estar unas veces alto y otras veces bajo. En realidad todas las personas tenemos subidas y bajadas. Hay días muy bonitos y otro día despertamos y el día es gris para nosotros. Si un día estás más animado y otro día estás un poco más triste, lo que no puedes hacer es diagnosticarte tú mismo un trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar es una enfermedad muy compleja que sólo puede diagnosticar un psiquiatra y no se trata sólo de estar primero arriba y luego abajo. Es mucho más, Christian.”

Christian sigue diciéndonos: “En los trabajos duro muy poco. Me canso muy rápido de la gente y de la sociedad.”

Luis le aconseja que si tiene dudas vaya a un médico para que le haga un examen: “Los trastornos del comportamiento los tratan los psicólogos y las enfermedades mentales los psiquiatras.”

Christian responde: “Fui a un psiquiatra, y el psiquiatra me dijo que estaba de bien. Lo que no veo normal es que me canso muy rápido de la gente. Esto me ha pasado desde siempre. Me preocupo mucho de mi vida. No voy adelante.” “¿En qué áreas no vas adelante?”, le pregunta Luis. “En el trabajo, en una pareja, en un grupo de amistades... Me falta un porvenir mejor.”

Luis le dice: “Si a tus 25 años tienes trabajo, salud, una familia y un hogar, eres muy rico. ¿Qué te falta?” “Estoy hablando de mí mismo”, responde Christian, “me siento mal conmigo mismo. Estoy solo y me pongo agresivo. Hablando contigo estoy supertranquilo y parezco otra persona.”

“¿Te pones agresivo en tu trabajo cuando estás solo?”, le pregunta Luis. “¿Cuando te pones agresivo y estás solo qué te sucede?” Christian responde: “Me entran ganas de no hacer nada bueno. Me dan ganas de reventar los coches a los que vigilo en el parking y hacer cosas que no tengo que hacer. Me dan ganas de desahogarme de alguna manera. Cuando estoy solo estoy muy agobiado. Busco mi autodestrucción porque no estoy bien conmigo mismo. No me gusto. No he averiguado qué es lo que me pasa realmente.”

Luis le pregunta: “Christian, ¿tienes ira almacenada dentro de ti? ¿Hay alguien que te haya hecho daño?” Christian responde: “Sí, tuve una pareja durante dos años y medio y me hizo mucho daño. Me humillaba. Yo lo llamo desdén psicológico. Es estar detrás de una persona que pasa de ti y te crea un vacío emocional. Y claro, tú te hundes en ese vacío. Ella hacía lo que quería, me tenía manipulado. Ella me decía: A tal hora estás aquí; y a tal hora me tenía como un perrito allí. Me llegué a obsesionar, porque yo al principio no le hacía mucho caso, y ella quería que yo le hiciera caso. No eligió el mejor camino, que fue el de provocarme celos. Me provocó celos con uno y con otros. Lo hacía para que estuviera más por ella. Luego, cuando veía que yo estaba detrás de ella me rechazaba. Ella me tenía en la palma de la mano. Yo estaba ciego. Hizo lo que quiso conmigo. Como sabía que yo comía de su mano, ella se aprovechó. Al final me dejó ella a mí. Me siento humillado por ella porque me rebajé mucho. Dejé cuatro amistades que tenía por esa persona. Después me ha costado relacionarme con otras chicas.”

“Me falta estar bien conmigo mismo. Arreglándose eso se arregla todo.” Luis le pregunta: “¿Qué es lo que te hace sentir mal?” Christian responde: “Quizá sea la poca libertad que tengo en el hogar. Mi padre es muy recto y mi madre no me deja hacer nada. Yo tengo una edad y ya soy mayorcito para hacer lo que yo quiera, para que la familia te diga a tal hora en casa y te vigile y te controle tanto. Es muy controladora. Eso de que me controlen a mí con 25 años no lo veo normal.”

Luis concluye: “Ya te entiendo, Christian, te voy entendiendo mejor ahora”, y le recomienda ayuda psicológica.

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. "Momentos con Luis Rodríguez", desde Cope Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.