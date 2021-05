“Nuevos ataques” con pintadas en las sedes de Cs en Barcelona y Girona

La formación naranja de Ciudadanos ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra “nuevos ataques” con pintadas en sus sedes de Barcelona y Girona este viernes 6 de mayo. Por segundo día consecutivo las sedes del partido han sido "atacadas".

En estas pintadas se pueden leer: “Felicidades, ahora cómo pagaréis esto, vividores” y “Sois los responsables de la #crisiseducativa”. Más allá de estas pintadas, en la sede de Girona se han contabilizado “unos diez impactos de pintura y huevos, y las pintadas estaban acompañadas de pegatinas del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalanas (Sepc)”.

La sede de Cs en Barcelona también amaneció ayer jueves con pintadas contra la escuela concertada. Es por ese motivo que la formación ha denunciado los hechos a la policía autonómica.

Aún así, el partido no se rinde y ha sostenido que no desistirá en la “defensa de la democracia, la convivencia y la unión en Cataluña a pesar de estos ataques, porque los catalanes no merecen una sociedad basada en el odio y la violencia, que señala, insulta y agrede al que piensa diferente”.

Carlos Carrioza ha confesado vía Twitter que la sede de Girona ha sido atacada por "defender la escuela trilingüe y la escuela concertada" y ha confesado que Girona es un "sitio difícil para defender la libertad y la concordia". Luz Guillarte también ha expresado su opinión a través de la misma red social y ha tachado a los autores de "cobardes".









?? Segundo día consecutivo que amanecemos con nuestra sede en Barcelona con pintadas.



?? Cs seguirá defendiendo, como ha hecho siempre, los valores constitucionalistas y dando la batalla al nacionalismo.#NoNosCallaránpic.twitter.com/DQukPYFmfc — Ciutadans (@CiutadansCs) May 7, 2021