Vecinos de la acampada universitaria se quejan de la imagen degradante y de la suciedad en la zona

" Con lo bonita que era Barcelona y cada día esta más degradada, no sé que pensaran los turistas al ver esto,pero buenno seguro que no", un hombre de mediana edad ofrece su opinión de los que ven sus ojos. Observa las tiendas de campaña y no entiende la protesta" claro que su puede prostestar si no estás de acuerdo, pero sin perjudicar a otras personas y a tu ciudad".

Se cumplen 10 días de la acampada universitaria.Un centenar de tiendas de campaña en via pública que perturban la mobilidad de los vecinos de la zona, " cada día cogo el autobús a Sagrada Familía, tardaba 20 minutos, ahora me cuesta casí 40 minutos, tengo que ir a otra parada y el vehículo ha modificado su trayecto acumulando retraso",confirma otro vecino consultado.

Jesús, argentino afincando en Barcelona desde hace más de 30 años, vive enfrente de la acampada y razona" cuando tú puedes hacer esto y no piensas en los demás, que no pueden decir nada, es un tipo de violencia". Jesús no se fía del futuro y teme que pueda haber problemas importantes si en los próximos días se ordena el desalojo,

Otros vecinos consultados,ven con mejores ojos la acción independentista " para protestar hay que salir a la calle, pero sin lío, siempre de forma pacifíca, que és esta acción"

La acampada está estabilizada, en el número de participantes, pero el paso de los días y las noches degradan el espacio público. Cercada por barricadas formadas por cajas de cartón y maderas, con mensajes reinvindicativos, ofrecen una imagen nada turística de una ciudad como Barcelona