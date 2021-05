Sànchez (Junts) prevé cerrar "en los próximos días" un acuerdo con ERC

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este viernes que las conversaciones con ERC avanzan de forma satisfactoria, por lo que vaticina que "en los próximos días" podrían cerrar un acuerdo de legislatura con los republicanos, aunque ha añadido que quedan aspectos importantes por cerrar como la estrategia independentista, la coordinación en Madrid, y dónde debe ubicarse y las funciones del Consejo por la República (CxRep)

"Pero en ningún caso estos aspectos pueden ser la excusa para no cerrar este acuerdo", ha subrayado en rueda de prensa a falta de 19 días para que termine el plazo que abocaría a una repetición de las elecciones en Catalunya.

Para Sànchez, no hay ningún obstáculo insalvable para cerrar este acuerdo porque, a su juicio, tienen las fórmulas posibles sobre la mesa para conseguirlo: "Se necesita que nos atrevamos, que nos acabemos de reconocer, porque diálogo, negociación y confrontación no son criterios contraproducentes. Se necesita una distribución de responsabilidades en el Govern que sea equitativa y proporcional en el pasado, y que juntos nos pongamos a trabajar".

PRESIÓN ELECCIONES MADRID

Además, cree que el escenario abierto en España tras la victoria del PP en la Comunidad de Madrid abre "aún más la urgencia de cerrar un acuerdo independentista para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, y para incorporar una defensa eficaz de derechos y libertades".

Pese a que no ven en el PSOE voluntad política de resolver el conflicto catalán, ha apuntado que están dispuestos a participar "en todo lo que sirva para avanzar" en la solución del conflicto, en referencia a la mesa del diálogo que propone ERC, y por ello les ha llamado a actuar con unidad y de forma coordinada para que el independentismo pueda lograr sus objetivos y encarar los próximos años.

Aunque admite que son escépticos con que la "debilidad" del PSOE les aproxime a aceptar una resolución dialogada del conflicto catalán, Sànchez defiende que solo si el independentismo va unido podrán avanzar de forma clara en base a la demanda de la amnistía y del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

"Excusas no tenemos. Pero también pedimos que, como nosotros hemos aceptado la estrategia de la mesa del diálogo, se acepte que desde el primer día que tengamos Govern, las fuerzas independentistas trabajemos de forma determinada para construir la solución al fracaso posible de una mesa o de un dialogo si el PSOE mantiene su actitud", ha recalcado.

ESTRUCTURA DE GOVERN

Sobre la estructura del futuro Govern, Sànchez ha explicado que deben estudiar la nueva propuesta que les han trasladado los republicanos como respuesta a la de Junts, pero no cree que sea "ningún obstáculo para impedir el acuerdo".

"Mañana mismo estaríamos dispuestos a aceptar una propuesta de estructura de Govern que pasara por revertir el acuerdo 2018 actualizándolo a 2020", ha señalado, y ha añadido que aún no han entrado a abordar quién debe dirigir cada consellería.

En relación a la unidad estratégica del independentismo, que considera clave, ha precisado que están puliendo "flecos y matices" sobre cómo deben coordinarse, también en Madrid, pero dejando claro que, con cuatro diputados en el Congreso, no quieren imponer a otras formaciones lo que deben hacer.

"Lo que pedimos, y es imprescindible tener, es un trabajo de coordinación y buscar la unidad estratégica en todos los frentes, sobre todo institucionales", ha reclamado Sànchez para hacer frente a los poderes del Estado, y por ello ha defendido la necesidad de que haya una dirección colegiada del independentismo que, a su juicio, deben acabar formando parte del CxRep.

PAPEL DEL CxREP

Sin embargo, considera que el CxRep no es en sí el problema, y sí cómo el independentismo combina "desde el primer día el diálogo y la negociación con el prepararse para una confrontación democrática en caso de que el Estado no acepte la autodeterminación".

"Esto no significa ni hacer más pequeño al Govern ni plantear ninguna tutela al futuro presidente de la Generalitat. Niego que Junts, en ningún momento de las conversaciones, haya plantado ninguna tutela al presidente de la Generalitat, al Govern ni a los grupos independentistas" por parte de ningún organismo ni de terceras personas, ha remarcado.

De hecho, ha explicado que así se lo trasladó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Aragonès cuando hablaron a mediados de abril, con lo que ha querido resaltar que la lealtad de Puigdemont en caso de que el candidato sea presidente es "total y absoluta".

"No hay motivo para dejar aparcado ningún elemento estratégico, ni el CxRep ni qué haremos después si en dos años no hay acuerdo, ni la coordinación en Madrid. Tenemos que ser capaces de plantearlo todo", ha aseverado.

Tras reiterar que no especulará con una repetición electoral, ha defendido la decisión de Junts de consultar a su militancia el acuerdo que alcancen con ERC, alegando que no conllevará "ningún retraso ni excusa", y no contempla un escenario en el que se puedan oponer a lo que decida la ejecutiva del partido.

Tampoco cree que el acuerdo alcanzando por los republicanos anteriormente con la CUP suponga una "trinchera" para Junts, pero ha precisado que no pueden compartir aspectos como que todo el servicio de salud de Catalunya deba ser de titularidad pública, como ejemplo.

DESCONFIANZAS PERSONALES Y POLÍTICAS

El dirigente de Junts ha asegurado que las conversaciones también han servido para lograr "una mayor confianza" entre los miembros del los equipos negociadores de ambos partidos, tras las desconfianzas personales y políticas que se arrastraban de estos últimos años.

También ha acusado al candidato del PSC, Salvador Illa, y a los comuns de haber intentado "ridiculizar las negociaciones y menospreciar" al vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès.

"Estas organizaciones son las mismas que llevaron al conjunto de españoles a repetir unas elecciones en noviembre de 2019. Lecciones de Illa y de los comuns, las mínimas", ha zanjado.