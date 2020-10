El PDeCAT empezará el lunes las primarias para elegir su candidato a la Generalitat

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciado que el pròximo lunes comenzarán el proceso de primarias para elegir el candidato a la Generalitat en las elecciones tras recibir el aval del 85% de los miembros del Consell Nacional del partido para activarlas, mientras que un 10% votó en contra y un 5% se abstuvo. Las primarias empezarán el lunes y terminarán el 2 de noviembre, este mes servirá para elegir a todos los candidatos territoriales. Tras asegurar que nadie le ha manifestado su voluntad de concurrir, ha recordado que quien sea cabeza de lista de la Generalitat debe presentar el aval, como mínimo, de mil asociados. El objetivo es poder tener todos los candidatos que concurran a las elecciones a finales de noviembre, para que puedan presentarse ante la sociedad y explicar el proyecto del PDeCAT. Sobre si aún hay negociaciones formales con JxCat para concurrir conjuntamente, Bonvehí admite que no: "No hay ninguna conversación formal abierta par ir juntos a las elecciones. No quiero hacer más política ficción y contemplar escenarios que no están sobre la mesa".

Sobre si la decisión de concurrir por separado tendrá consecuencias en el Govern, Bonvehí ha constatado que el PDeCAT ya no forma parte del Govern, pero sus diputados decidieron seguir dentro del grupo de JxCat hasta que se celebren las elecciones, lo que no implica que puedan "actuar en consecuencia" si ideológicamente no comparten determinadas cuestiones que se voten. Sobre si están abiertos a hablar con el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que lidera la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, Bonvehí ha asegurado que esta opción no ha estado "nunca" sobre la mesa.

DATOS DE ASOCIADOS

Tras la baja como asociados del partido del expresidente de la Generalitat y de los presos independentistas a finales de agosto, Bonvehí ha anunciado que, durante los próximos días, publicarán, de forma territorializada, el porcentaje de militantes que se han quedado en el PDeCAT y los que se han sumado al proyecto desde entonces. Además, quieren seguir con la renovación de su estructural territorial y sectorial, activando todos los procesos para complementar los equipos locales, comarcales y de veguería que han sufrido bajas.

También ha explicado que una delegación del PDeCAT visitó al PNB en Bilbao para abordar estrategias a nivel europeo y estatal: "El PNV es nuestro partido hermano en el País Vasco y compartimos reflexiones y decisiones estratégicas".