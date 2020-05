Los vecinos de Lleida indignados con la fiesta de cumpleaños que ha rebrotado el coronavirus en la zona

Lleida tendrá que esperar para cambiar de fase por la irresponsabilidad de unos pocos, que ha provocado el temido rebrote de la enfermedad. Salut ha identificado las cadenas de transmisión del virus y atribuye a una fiesta de cumpleaños con 20 asistentes y a focos diversos en mataderos de la provincia, el aumento preocupante de enfermos por Covid 19 en un escenario de descenso en toda España.

La fiesta para celebrar un aniversario, reunió a 20 personas, una cifra prohibida en fase 1, que limita a 10 personas y con distancia física entre ellas en las reuniones. En este encuentro había 4 infectados asintomáticos de coronavirus que contagiaron al resto de la enfermedad. Un brote de 20 personas activado que se suma a contagios en mataderos y en residencias por el aumento de pruebas lo que ha provocado que los casos se hayan cuadriplicado en la Fase 1. La tasa de 42,7 sobre 100.000 habitantes actual es incluso superior a la que Lleida registraba en las semanas más duras de la pandemia.

Los vecinos de Lleida están indignados por el comportamiento de sus conciudadanos que les obligará a todos a permanecer en la Fase 1. Albert, propietario de un bar pide " responsabilidades, por culpa de unos pocos perderemos muchos. Yo tenía previsto abrir el interior del bar la próxima semana y no podré, hay muchas pérdidas". Las imágenes de otra fiesta celebrada este fin de semana en Lleida generan malestar entre los vecinos de la ciudad que no entienden el pasotismo de algunos Todos coinciden que hay un relajo de las normas y que se ha perdido el miedo al virus a pesar de su dureza; Esther señala" parece que las familias que no tienen casos, están más relajados y eso es un error". Una opinión compartida por Josep " solo hay que ver las terrazas, están llenas y de gente sin mascarillas. Hay actitudes irresponsables"

Respecto al incremento de casos en los mataderos, la gerente de la Región Sanitaria de Lleida, Divina Farreny asegura" son diversos brotes en distintos centros. Los estamos siguiendo y se harán las pruebas necesarias para conocer la realidad de la situación"

Un rebrote que preocupa a la ciudadanía, que tiene que aceptar que Lleida continúe en la Fase que entró hace 15 días y que no se produzca el pase a la siguiente fase.