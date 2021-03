Los controles aleatorios en la Jonquera, otro mazazo para los comerciantes de la zona

La Policía Nacional ha empezado ha hacer controles aleatorios en la Jonquera para controlar el acceso a España desde Francia. Los franceses que quieran cruzar la frontera deberán acreditar una PCR negativa, lo que supondrá un nuevo “golpe” para la economía de la zona.

Estos controles son esporádicos y esta mañana se ha hecho en la salida 1 de la AP-7 y también en las antiguas cabinas de la N-II, en la entrada del Pertús. Esta situación contrasta con la que están llevando a cabo las autoridades francesas, la Gendarmería realiza controles permanentes en la frontera francesa.

La exigencia de certificar una PCR negativa es una nueva medida que preocupa a los comerciantes de la zona porque creen que tendrá unos efectos disuasivos y que muchos franceses evitarán cruzar la frontera para comprar.

La presidenta del Concejo Comarcal y alcaldesa del municipio, Sònia Martínez, explica que han conocido estas medidas a través de la prensa y que “nunca se consulta al mundo local cómo pueden afectar”. Lamenta también que será un nuevo “golpe” para la Jonquera y toda la comarca que depende del cliente francés.

Isabel Vera, vocal de la Asociación de Comerciantes de la Jonquera, considera que las medidas afectarán “negativamente” al comercio. “La gente tendrá miedo de curzar la frontera. Ya veníamos muy perjudicados por toda la historia de la pandemia y ahora otra vez lo mismo. Veremos como cierran negocios, veremos despidos, veremos falta de comercio” ha explicado la vocal.

Por otro lado, los vecinos de la zona también se encuentran desconcertados. Manuel, vecino de Perpinyà, explica que no han podido bajar a la Jonquera porque no tienen la PCR hecha y no los dejan pasar. “Venimos a comprar aquí porque es más barato y en Francia está todo cerrado”, Manuel lamenta que tiene familia en Blanes y no lo dejan cruzar la frontera.