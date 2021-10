Las ganas de salir de noche aumenta la vacunación entre los jóvenes

Salut ha confirmado un incremento esta semana de jóvenes en los puntos de vacunación contra el coronavirus. El aval jurídico a las medidas decretadas por el Procicat, para acceder a los locales de ocio nocturno ( disponer del certificado covid de vacunación, o bien tener un test negativo de antígenos o PCR, con una validez de 48 horas), impulsa y motiva a los jóvenes que todavía no se habían vacunado a inmunizarse para ir a discotecas o para viajar.

En la franja de edad de 20-29 años, Cataluña es la penúltima comunidad autónoma en índice de vacunación en esta franja. Un 68,1% de la población de esta franja tiene la pauta completa, cuando la media en España sube al 73,8%. Es decir que un 32% de la población en Cataluña de 20 a 29 años no está todavía inmunizada. Es el caso de Marian, universitaria de 20 años que reconoce a la Cadena Cope "no estoy vacunada. No tengo un motivo concreto, porque no soy antivacunas, pero no he ido. No soy muy fiestera, pero es un aliciente más para vacunarme pronto, como ir de viaje" asegura la joven.

Txema, de 21 años y también universitario admite "tengo amigos que por falta de información quizá, no estaban vacunados y ahora han ido para disponer del pasaporte Covid"

Los jóvenes universitarios celebran la vuelta del ocio nocturno y consideran "lógico y mucho más seguro", acceder a los locales con el pasaporte covid o la acreditación de test negativos. En la noche del jueves, las fiestas universitarias son clásicas en muchas ciudades de Cataluña y las discotecas informan que han vendido muchas entradas anticipadas -algunas que han completado todo su aforo y cuelgan el cártel "no hay entradas"- para esta noche. Después de más de 18 meses de pandemia, la nueva normalidad llega al ocio nocturno que intenta a la vez servir de antídoto a los botellones de las últimas semanas, descontrolados y con episodios de violencia.