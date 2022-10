Gabriel Rufián busca romper la hegemonía socialista en Santa Coloma de Gramenet

A pesar de su popularidad después de unos cuántos años en Madrid, Gabriel Rufián no se postula como el favorito para ganar las elecciones municipales de Santa Coloma de Gramenet. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados presentó su candidatura definiendo su proyecto como demócrata y útil para la población.



Desde 2009, Nuria Parlón es la alcaldesa de Santa Coloma y ha revalidado esta condición hasta en tres ocasiones. Para las municipales de 2023, vuelve a ser la candidata del Partido Socialista; avalada por una trayectoria que ha satisfecho y mucho a los vecinos, como por ejemplo Antonia: "Hablo por mucha gente cuando digo que es una persona que se ha movido mucho y ha dado un cambio para Santa Coloma en los últimos años".



Parece difícil que Rufián consiga dar el golpe de efecto, además, la idea de combinar el Congreso de los diputados con el cargo de alcalde no acaba de convencer a todo el mundo. Más allá de ideologías políticas, Nerea no lo ve demasiado claro: "Creo que Santa Coloma es una ciudad en la que un alcalde no puede estar tranquilo, hay mucho por hacer y por vigilar, para mantener lo que se ha hecho hasta ahora; este chico tiene un afán de protagonismo que no puede con él, va a querer hacer las dos cosas y no puede".



Veremos si Rufián pone fin al monopolio socialista de los últimos 30 años, por ahora, parece difícil.