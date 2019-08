Detenido un grupo criminal especializado en "hurtos amorosos"

La Policía Nacional ha detenido a seis personas - 3 hombres y 3 mujeres de entre 20 y 49 años de edad - como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, robo con fuerza y hurto, cometidos en diferentes ciudades de la geografía española. Hasta el momento se les atribuye la comisión de 13 delitos contra el patrimonio en Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Alicante, Murcia y Sevilla. Los detenidos formaban parte de una organización delictiva de carácter itinerante, especializada en la comisión de hurtos amorosos.

El oficial de Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Montero Villanueva, explica que estos hurtos consisten en un procedimiento por el cual "una o dos mujeres se acercan a un ciudadano que se encuentra en la vía pública y que luce joyas o un reloj de lujo". En base a este criterio y suponiendo que se trata de una persona con poder adquisitivo, las mujeres "se aproximan con cualquier tipo de pretexto - ya sea solicitar una dirección u ofrecer releaciones sexuales - con el objetivo de llegar al contacto físico y arrebatar el reloj o las joyas para posteriormente darse a la fuga".

Sin embargo, en caso de no conseguir realizar la sustracción mediante el abrazo "amoroso", no dudan en utilizar la fuerza o la intimidación para conseguir su objetivo. Precisamente la denuncia de un hombre en Canarias por la sustracción de un reloj valorado en 16.000 euros siguiendo este modus operandi fue lo que dio pie al inicio de la investigación en febrero de 2019. Los agentes se centraron en identificar a las dos mujeres que habían cometido el hurto y también al vehículo que habían usado como medio de huida. La línea de investigación apuntó a dos mujeres con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, y también a un hombre que habría adquirido un vehículo particular en la isla de Tenerife pero no habría realizado el cambio de titular para dificultar su identificación.

Finalmente se produjo la detención de los presuntos integrantes del grupo criminal en las ciudades de Valencia, donde se detuvo a dos mujeres y un hombre, y en Badalona, donde se detuvo a una mujer y dos hombres. En los registros practicados se intervinieron seis relojes de lujo, joyas, teléfonos móviles de gama alta, ordenadores portátiles y más de 4.000 euros en metálico. En uno de los registros practicados en Barcelona se logró recuperar un reloj de lujo valorado en 25.000 euros, que ya ha sido devuelto a su propietario.