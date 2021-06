Es preveu un estiu amb un alt i perillós risc d'incendis

S'ha presentat el pla d'informació de vigilància contra els incendis forestals per part de la Diputació de Barcelona. Parlarem amb el cap de l'Oficina de prevenció d'incendis forestals, Jaume Minguell.



-Com es presenta aquest estiu?



Aquest any partim d'una situació diferent respecte a l'any passat. Fa dos anys també vam tenir climatologies força bones i positives en la vegetació, ha estat poc estressada i les precipitacions ens han donat moltes més oportunitats d'atacar els incendis. La previsió per aquest any dóna entendre que no serà un estiu molt humit i per tant hem de suposar que hi haurà incendis i per això hem de ser molt més prudents i que no hi hagi cap mena d'incendi. Tot apuntava que l'any passat hi hauria menys moviment per als boscos, però es van registrar pràcticament el mateix nombre d'incendis que l'any anterior.



-Quin percentatge d'incendis tenen un inici per imprudència humana?



El factor humà és molt gran, en termes generals podem estar al 80%.



-Quines són les mesures bàsiques què s'han de prendre per evitar grans incendis?



La primera mesura per evitar grans incendis és que no hi hagi incendis petits perquè al final els grans incendis no deixen de ser petits incendis que passen la capacitat d'extinció. Depèn molt de les condicions de la vegetació i del paisatge que ha canviat molt durant els últims setanta anys i cada cop és més forestal. La Diputació de Barcelona fa un esforç durant aquests mesos i el punt principal és la sensibilització del medi natural aquelles persones que accedeixen en aquest territori.





https://www.diba.cat/es/web/incendis/pvi