Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Les obres per construir un centre comercial a l'entorn de Sant Pau de Riu-sec, a Sabadell, han deixat al descobert un cuniculus, un aqüeducte romà subterrani que amb 150 metres de longitud és el segon més important localitzat mai a Catalunya.

La seva aparició posa de relleu la importància que l'aigua tenia en un entorn del Vallès on es tenen registrats diferents nuclis habitats durant l'època romana, i que podria servir per abastir-los per regar camps, servir a negocis de terrisseries o a les llars.

Ara es treballarà de manera conjunta amb la propietat dels terrenys per conservar un 20 metres de l'estructura i fer-la accessible al públic, la segona d'aquestes característiques que es troba a la capital vallesana.

L'entorn de Sant Pau de Riu-sec es troba en plena transformació des de principis de segle. Els camps que governaven aquest espai estan deixant pas poc a poc a un polígon en expansió, en què empreses de diferents sectors, com ara el tecnològic, de la construcció o del moble s'hi estan instal·lant gràcies a les bones comunicacions viàries.