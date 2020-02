Lorena Franco nos presenta su última novela: "El último verano de Silvia Blanch"

Hoy nos visita una de las escritoras más vendidas y más valoradas, por ejemplo, en la plataforma Amazon. Ha conseguido más de 250.000 lectores de todo el mundo con sus más de 15 novelas. Por poner un ejemplo, en el año 2016 su título “la viajera del tiempo” fue un gran éxito tanto en España como en Estados Unidos y en México. Ese libro forma parte de una trilogía. De quien os estamos hablando es de Lorena Franco, que acaba de publicar “El último verano de Silvia Blanch” y ha venido a presentarnos su nuevo libro a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.

Lorena es actriz, modelo, ha trabajo en el cine, es mamá de 4 hijos... así que le preguntamos cómo le da tiempo para escribir y, además, tener tanto éxito con sus novelas: “Yo creo que como cualquier madre y padre trabajador. Además, yo tengo la suerte de trabajar en casa, puedo estar con mis niños y además crear estas historias que, además, vienen de una forma muy natural, cuando creas la trama y oyes como los personajes te hablan, y todo fluye de una manera muy bonita, y eso me ha pasado con “El último verano de Silvia Blanch”. Si es verdad que hay que quitarse horas de sueño, organizarse muy bien la agenda, pero se lleva bien”.

“Yo empecé autopublicándome, experimentando, y quería llegar a todo tipo de público. He escrito novela romántica, novelas sobre viajes en el tiempo... pero es verdad que a nivel editorial me han enganchado mucho los thillers, y me he dedicado más a ellos, hasta el día de hoy”.

La mismísima editorial Planeta fue a buscar a Lorena después que ella empezara a escribir por internet: “He tenido mucha mucha suerte, aunque también dentro de esta suerte ha habido mucho trabajo previo detrás, muchas horas de escritura, y el factor suerte influye, conocer a las personas adecuadas y entrar en una gran casa como Planeta me ha traído hasta aquí. He sido finalista del premio literario de amazon en el 2016, eso me dio más visibilidad... y la verdad es que estoy muy contenta de llegar hasta aquí.”