Les estàtues humanes de la Rambla volen tornar a la feina

Les estàtues humanes de la Rambla demanen tornar a la feina

Aquest dilluns han anat a la Rambla amb la intenció d'actuar però la Guàrdia Urbana no els ha deixat

Van deixar d’actuar el dia 14 de març i des d’aleshores no han tingut cap mena d’ingrés ni d’ajut. Afirmen que la situació és “dramàtica i desesperada per a tots els artistes”. Molts d’ells ja vivien a la ciutat de manera precària, en habitacions sense cap mena de contracte de lloguer. Però ara no saben ni com les podran pagar. Alguns ja han decidit marxar de la ciutat, segons explica el portaveu de les estàtues humanes de la Rambla, Walter Sanjoaquín. Tot “s’està desestructurant. No quedarà res de la cultura al carrer”, assegura. Coronavirus a Catalunya i Barcelona: ÚLTIMA HORA

“L’Ajuntament té la cultura en fase 0”

Reivindiquen poder tornar a la feina. I aquest dilluns han volgut reprendre-la. De fet, es pensaven que podien fer-ho, d’acord amb la interpretació que donen del mateix BOE del 23 de maig respecte als espectacles culturals. Però la Guàrdia Urbana els ho ha impedit. Per aquest motiu, Walter Sanjoaquín s’ha mostrat dolgut. Afirma que “l’Ajuntament té la cultura en fase 0” i considera que “la Rambla està a punt de perdre un patrimoni molt valuós, part de la seva identitat cultural”.

El portaveu del col·lectiu d’estàtues humanes demana que els ajudin i critica que el

govern municipal “estigui de braços plegats” i “es gasti els diners en publicitat buida de contingut sobre Barcelona”. També es queixa que no tenen un interlocutor vàlid amb qui parlar i que no se’ls fa cas ni se’ls escolta. Quan entrarà Barcelona a la fase 1?

L’Ajuntament assegura que s’està estudiant com poden tornar a una activitat que, per la seva tipologia, necessita uns requeriments específics que siguin compatibles amb la desescalada de la pandèmia. El col·lectiu d’estàtues humanes paga una taxa municipal per poder actuar a l’espai públic