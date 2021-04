Ens poden obligar a vacunar-nos?

Comencen a arribar les vacunes com haurien d'arribar en proporció i quantitats per estar vacunats abans de l'estiu, però estem obligats a fer-ho? Per resoldre aquesta pregunta tenim al programa Marco Aparicio Dr. i professor agregat el dret públic de la universitat de Girona i expert en dret constitucional.

Ens podrien obligar a vacunar-nos?

La pregunta és clara, però hi ha molts matisos, és a dir, una obligació general massiva hauria de ser en circumstàncies extraordinàries que no són les que tenim ara. El que planteja el debat que sorgeix entorn de la llei de salut de Galícia és preveure com infracció administrativa la negativa a vacunar-se en cas que s'estableixi l'obligació, en poques paraules, no ho fa obligatori, però preveu que en casos obligatoris això seria una infracció administrativa i per tant vindria vinculada una multa.

Com seria una situació extraordinària?

Aquesta situació extrema només es pot donar sí és una situació límit, és a dir, si és l'última decisió que es pot prendre per fer front a un bé jurídic major. Per tant és tot un conjunt, la protecció de la salut pública amb una amenaça greu però per arribar a aquest punt. Primer ha de ser que la intensitat de l'amenaça sigui molt més alta i després que s'hagin intentat i descartat les altres opcions menys greus per tenir el dret a la integritat física i la mateixa autonomia de cada persona de decidir. En aquest moment estem en aquesta circumstància, però hem de tenir en compte les variants que han sorgit i si segueixen actives.

Pot minar la confiança de la gent en les vacunes?

Exacte aquests efectes no volguts o efecte bumerang de determinades mesures en alguns casos pot ser pitjor que allò que pretens.