Els grups de whatsapp dels pares, una nova oportunitat per fer les coses bé

Una tornada a l'escola semblant a les d'abans quan la presencialitat era una normalitat. Davant d'aquesta situació hi ha moltes preocupacions, per saber que hem de tenir en compte en aquesta tornada parlarem amb el Jordi Perales, professor col·laborador dels estudis de ciències de l'educació de la UOC.



-Sembla que torna la normalitat a les escoles després de més d'un any, com podem ajudar a reduir l'estrès en pares i alumnes?



Encara no serà una normalitat total, però aquest any sí que s'assemblarà bastant al que teníem abans de la pandèmia. Continuarem tenint grups bombolla i mascaretes, això òbviament acaba afectant. Els alumnes són els que s'adapten millor aquestes situacions perquè tenen una gran capacitat d'adaptació a les noves situacions i és molt més gran en comparació als adults.



-Durant la pandèmia ens van donar una lliçó.



Exactament no els hi costa adaptar-se perquè estan en el període de formació, el seu cervell s'està desenvolupant i això fa que es puguin adaptar a quasi qualsevol situació.



-Que hem de tenir en compte per una bona tornada a l'escola?



Primer de tot és començar a reprendre l'horari habitual que tindrem a partir d'ara, venim d'un estiu que cadascú a cregut convenient amb uns horaris diferents i ara el que toca és tornar a matinar i reprendre hàbits de son i d'alimentació. Recomanem despertar-se 1 hora o 1 hora i mitja abans d'anar a l'escola per poder esmorzar bé, és molt important per als alumnes perquè el seu cervell estigui actiu, si no estem ben alimentats, el cervell funciona a mitges.



-Com s'han de gestionar els grups de WhatsApp de pares?



Entre alumnes a certa edat quan ja tenen els seus telèfons mòbils ells mateixos els creen i fins i tot pot arribar a ser una bona eina perquè entre ells es puguin ajudar. Una altra qüestió és el grup de pares, aquest grup existirà fins i tot estant en contra, acabaràs formant part perquè la resta de pares també hi són. Sí la seva utilitat és simplement per criticar l'escola i comentar el que es fa malament, sembla deslleial fer-ho per Whatsapp, si es creu que s'està fent alguna cosa malament recomanem anar a l'escola i parlar cara a cara amb el director o directora. Hi ha diferents opinions, però també existeixen grups de pares que realment funcionen on s'ajuden entre ells i els donen informació valuosa i ràpida.