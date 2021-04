Com serà la venda de roses aquest Sant Jordi?

S'apropa una d'aquelles dates molt estimades, la diada de Sant Jordi. Hi ha dos grans protagonistes, els llibres i les roses. Els floristes són un dels mestres de la cerimònia del dia 23 d'abril. Tenim el programa al senyor Joan Guillem president del gremi de floristes.

-Com valorem i que estarem d'aquest Sant Jordi estrany?

<< Aquest any sí que tindrem Sant Jordi cosa que l'any passat no va passar, però evidentment serà una diada de Sant Jordi una mica diferent i crec que hem de ser conscients que no serà igual. Segueix sent un dia especial i té un simbolisme creatiu incomparable amb la resta de l'any.>>

-Heu presentat el portal són floristes, que trobem?

<< Trobareu totes les floristes que estan agremiades el gremi de floristes de Catalunya, però hi ha dos aspectes molt importants, en primer lloc podreu tenir localitzades on tenen una parada a la via pública i la segona com accedir-hi a la seva història. Aquest portal reuneix la màxima informació possible per aquest dia tan important.>>

-Com és ara la situació del sector?

<< És un sector què treballem amb un producte sensible i no tenim la consideració essencial, és a dir, quan es produeix un tancament i no pots vendre, finalment el producte s'acaba perdent totalment i això ho hem patit des de l'inici de la pandèmia. Estem intentant treballant una mica aquesta primavera per anar aguantant, ara mateix els esdeveniments estan a 0 com són les noces, en aquest moment depenem del client que entra per la porta.>>