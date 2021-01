Com es pot rebaixar la contaminació de Barcelona i evitar la mort de 1.300 persones cada any?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de la baixa contaminació a Barcleona durant l'any 2020. Ho fem amb Miquel Ortega Cerdà Fundació ENT (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest any, la baixa mobilitat dels veïns imposada per la pandèmia de la covid-19, ha reduït dràsticament la contaminació de l’aire de la ciutat. I per primera vegada, les mesures indiquen que ens situem dins del llindar establert tant per la normativa europea com l’Organització Mundial de la Salut per al diòxid de nitrogen. Si comparem les dades amb l’any passat, els nivells registrats han baixat un 28% a les estacions de trànsit i un 25% a les estacions de fons. A banda del NO2, també s’han reduït les partícules PM10. No obstant, tot i que s’ha arribat a valors històrics, no s’ha disminuït tant com en el cas del NO2. En aquest cas, a les estacions de trànsit es continua situant per sobre dels valors recomanats per l’OMS tot i que per sota de la normativa establerta per l’actual legislació. Ara bé, les estacions de fons si que situen la mostra per sota dels indicadors màxims de l’OMS. Des del març fins el tancament de l’any 2020, el nivell de soroll a la ciutat ha baixat fins 4,9 dB. No obstant, només durant algunes setmanes s’ha aconseguit situar-nos per sota dels màxims establerts per l’OMS. Malauradament, el volum de soroll s’ha anat recuperant des del desconfinament domiciliari i es coneix que un 57% dels barcelonins viuen per sobre del llindar de soroll recomanat. Des de l’Ajuntament de Barcelona es posa èmfasi en la necessitat de cuidar el medi ambient i netejar l’aire de la ciutat. Per aconseguir-ho, en l’Anuari de la contaminació a Barcelona 2020, proposa que el trànsit intraurbà haurà de disminuir un 12%. A més, s’aposta per l’ús dels vehicles elèctrics i augmentar la utilització del transport públic.