Catalunya es pot quedar sense explotacions lleteres

Al sector lleter de Catalunya està en crisis i ara se li afegeix la modificació d'ordenació ramadera que afecta els productors de llet i altres sectors ramaders. Parlarem amb la cap sectorial de la bovina de llet de joves agricultors i ramaders de Catalunya, Roser Serret.



- Fa la sensació que al final ens quedarem sense explotacions ramaderes.



Doncs si, sembla que aquesta és la tendència. Fa molt temps que ens estem queixant i estem cansats, estan desapareixent moltes explotacions i ja queden molt pocs, no hi ha una conscienciació de tenir un sector productor de llet al nostre país, aquesta és la realitat.



-En què consisteix aquesta regulació?



El primer problema és el preu, no podem estar produint llet per sota del preu de cost, és a dir, tot el que ens costa tota l'alimentació, el personal, etcètera. El govern busca amb aquesta regulació l'oferta i la demanda, es pensa que si hi ha menys oferta ,el preu pujarà, però no és aquest el tema perquè per exemple que a Catalunya som deficitaris amb llet, s'està produint un 25% menys de la llet que consumim i això vol dir que ja l'hem d'importar i ara a sobre volen ficar aquesta limitació perquè puguem ficar menys animals. És molt dur treballar amb aquestes condicions o no cobreixen els costos de producció.



- Com podeu aguantar en aquesta situació?



Perquè hi ha la mà d'obra familiar que aquests no els comptem per poder trobar l'equilibri, però hem arribat a un punt que ja no ho podem fer perquè no hi ha cap jove que es vulgui quedar en una explotació amb pèrdues. Hem d'entendre que no som com una botiga, que avui pots abaixar la persiana i demà la tornes a obrir si et surt a compte produir, a la nostra situació hi ha animals que mengen cada dia i que tenen necessiten unes atencions diàries, perquè un animal comenci a fer llet han de passar vint-i-quatre mesos, és a dir, quan tanques una explotació, ho fas per molt de temps.