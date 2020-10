25 años de Cantos de Sirena de Inma Serrano

He fet cinquanta anys, musicalment vint-i-cinc, gràcies a la música em sento com si hagués viscut vàries vides, i el premi més important de tota una vida és el meu fill, Juan Manuel!

Avui Imma Serrano ha passat pel Migdia de Cope Catalunya i Andorra, i ens ha portat el seu nou treball, la veritat és que tant ella com nosaltres hem considerat que avui dia, fabricar un cd, és pràcticament com un miracle, i valia la pena celebrar-ho, però vint-i-cinc anys bé s’ ho mereixen, l’àlbum porta per nom "Veinticinco cantos de sirena", i és un recull dels seus treballs anteriors més dues versions dels seus èxits "Cantos de sirena" i "Una relación contigo".

Després d’haver viscut deu anys a Mèxic, a hores d’ara la seva segona pàtria, només té bones paraules respecte als seus habitants i valors, i s’ha emportat aquesta experiència en tornar novament a casa seva, Alacant, per criar al seu fill Juan Manuel, a on podrà estar al costat de la seva família.

Per l'Imma, aquests moments actuals, s’han convertit en un exercici d'humilitat per als músics, que des de casa i sense xarxa, han ofert les seves propostes a tots aquells que els volguessin veure, sense cap protecció, una mena de prova en el sentit de la generositat i l' entrega.

Aquest aniversari de Cantos de sirena, ha servit d’oportunitat perquè ens acostem a tot el repertori de l'Imma Serrano, que és molt ampli i val molt la pena donar-li una oportunitat, pensem que ara és el millor moment per a establir una relació més profunda amb l’artista mitjançant totes les seves cançons Ja està disponible "Veinticinco cantos de sirena", una revisió a l’univers musical d’una de les nostres artistes més estimades, al Migdia de Cope Catalunya i Andorra, avui hem gaudit de la música i la companyia d'Imma Serrano.