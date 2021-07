El 94,3% dels comerciants assenyala que les SuperIlles dificulten als clients l’accés al barri de Sant Antoni

La implementació de les SuperIlles al barri de Sant Antoni ha comportat problemes de mobilitat, de neteja i de descens de vendes, segons l’enquesta realitzada per Barcelona Oberta als comerciants dels dos eixos comercials de la zona afectats, Som Sant Antoni i Encants de Sant Antoni.

Pel que fa a la mobilitat, el 94,3% dels comerciants opina que els clients tenen dificultats per accedir al barri amb vehicle privat, i un 81% en destaca que la senyalització de prioritat de circulació és poc entenedora. “Caldria millorar la senyalització, tant de carrers com de senyals de tràfic o agents que la regulin, per tal d’evitar excessos de velocitat” afirma Rubén Padilla, secretari de l’associació Som Sant Antoni a Migdia a COPE Catalunya.

La majoria dels comerciants (83%) han assenyalat que "la neteja del barri no és l’òptima: els parterres instal·lats en la zona estan poc cuidats i hi ha molta manca de neteja a la zona."

En certes zones del barri s’han originat plagues de rates arrel de l’aixecament de carrers.

Un altre aspecte valorat pel 82% dels comerciants ha estat la necessitat d’habilitar més zones de càrrega i descàrrega o ampliació d’horaris per facilitar l’aprovisionament dels negocis. Els canvis en la mobilitat han afectat tant a l’activitat dels negocis com als clients.

Des de la implantació de les SuperIlles, al setembre de 2019, un 45,3% dels comerciants ha vist disminuir les seves vendes, enfront del 47,2% que les ha mantingut, i un 7,5% que les ha augmentat. “A això cal sumar el període d’obres, que suposa unes pèrdues de vendes irrecuperables del 40%”, apunta Padilla.

El portaveu de l’associació de comerciants assegura que “necessitem una revisió amb clau de millora de la mobilitat i d’accés al barri amb vehicle privat, habilitant zones d’aparcament gratuït, i revisant també el transport públic, especialment el trajecte de les línies d’autobusos que ha fet perdre visitants al barri”.

Davant de la implementació de nous projectes urbanístics similars a Barcelona, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené recorda que “és necessari realitzar un estudi d’impacte econòmic de les SuperIlles, i demana la col·laboració público-privada en decisions urbanístiques que afecten les activitats econòmiques dels eixos comercials”.









En aquesta línia, els comerciants de Som Sant Antoni van demanar al Consistori la realització d’un informe d’impacte econòmic als comerciants, però la proposta va ser desestimada.

