-La Comissió Europea acusa a Amazon d'abusar de la seva posició per a prioritzar els seus productes enfront dels de tercers



La Comissió Europea cerca determinar si Amazon va abusar de la seva posició dominant per a prioritzar els seus propis productes enfront dels d'altres botigues que utilitzen la seva plataforma, han presentat una acusació formal a la vicepresidenta de la Comissió i comissària de l'oficina de Competència, que ha obert expedient al gegant estatunidenc, assegurant que va posar en pràctica tècniques posicionament internes contràries a la llei a França i Alemanya.



-Motorola presenta el Moto G9 Power amb bateria de 6.000 mAh i el Moto G 5G amb característiques gaming



Motorola ha posat sobre la taula dos nous mòbils que busquen convèncer a diferents tipus de públic. El Moto G9 Power equipa una bateria de 6.000 mAh i es presenta com un candidat per als quals vulguin un terminal amb una generosa autonomia, mentre que el Moto G 5G és un telèfon intel·ligent de gamma mitjana que vol convèncer a l'audiència gaming.



El Moto G9 Power es posarà a la venda “en els pròxims dies” amb un preu de 199 euro. El Moto G 5G estarà disponible durant les pròximes setmanes per un preu de 299 euros.



-WhatsApp presenta els missatges temporals que desapareixen després de 7 dies



WhatsApp ha anunciat que al llarg d'aquest mes activarà a tot el món una nova opció perquè els missatges desapareguin automàticament 7 dies després d'haver estat enviats. Quan la funció estigui disponible qualsevol dels dos integrants d'un xat individual la podrà activar o desactivar, mentre que en els xats de grup serà l'administrador qui tindrà el control per a fer-lo.

-Huawei vendrà Honor a un consorci xinès per 13.000 milions d'euros



El futur d'Honor com a marca amb presència internacional perilla més que mai. A pesar que la filial d'Huawei havia aconseguit fer-se un lloc amb les seves terminals assequibles i plantant cara a Xiaomi però les sancions imposades pels Estats Units han desmantellat per complet la seva estratègia.

Les notícies assenyalen que Huawei està disposada a vendre Honor a un consorci xinès liderat pel distribuïdor telefònic Digital Xinesa i el govern local de Shenzhen per 100.000 milions de iuans, equivalents a 12.800 milions d'euros.



Xbox Sèries X i S posa avui en marxa una nova generació amb el suport de Xbox Game Pass



Sota la batuta de Fill Spencer, Microsoft ha decidit abordar la nova generació de consoles amb dos models diferents. Tenim a Xbox Sèries X, la consola més ràpida i potent de la història, i Xbox Sèries S, la Xbox més petita fins avui.

Totes dues opcions també són una porta d'entrada a la veritable plataforma de Microsoft, el Xbox Game Pass, un servei que ofereix accés a més de 100 jocs incloent els de Xbox Game *tudios des del primer dia.