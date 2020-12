El servei d'intermediació de deutes de l'habitatge ha atès 11 mil famílies amb risc de perdre la seva llar

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), que des del 2012 impulsa la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, ja cobreix 309 municipis de la província.

Amb la posada en funcionament, el passat 16 de novembre, de l’oficina d’atenció de Cornellà de Llobregat finalitza el desplegament territorial d’aquest servei, que suma 44 punts d’atenció.

Les oficines del SIDH ofereixen un servei gratuït d’informació, assessorament o intermediació a famílies amb dificultats per afrontar deutes hipotecaris o de lloguer.



Des de la seva creació el SIDH ha atès 10.566 famílies amb dificultats per afrontar despeses d’hipoteca o lloguer del seu habitatge habitual. Els serveis prestats han estat principalment casos relacionats amb intermediacions hipotecàries, amb el 70,54% de les consultes; 21,77% de casos vinculats al pagament de lloguer; i 3,43% de casos relacionats amb temes de consum. Finalment s’han atès un 4,27% casos vinculats amb el Lloguer Social Obligatori sense títol habilitant.



«En un moment d’emergència social com l’actual hem consolidat un servei útil i de referència per als ajuntaments i per a la ciutadania, que respon a la multitud de demandes i necessitats que identifiquen els serveis socials d’atenció primària» ha assegurat la diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret, a La Linterna Catalunya.



Entorn a un 40% de les famílies ateses (4.288) han estat derivades des de serveis socials del municipi, fet que suposa aproximadament el 40% dels casos. Del total d’intermediacions realitzades pel servei, un 52,76% dels casos han finalitzat amb acord favorable per l’usuari.



Servei en creixement

Fins el 30 d’octubre, s’havien gestionat al SIDH 2.909 casos; més que en tot l’any 2019 (2.747 casos). Només durant el mes d’octubre es van iniciar 351 expedients, una xifra que suposa el rècord d’obertures en un mes des de l’inici del servei. Es tracta de casos relacionats majoritàriament amb dificultats en el pagament de lloguers, una tendència que s’ha accentuat amb la pandèmia.



«Davant l’excepcionalitat de la crisi que estem vivint», ha explicat la diputada Moret, «consolidem aquest servei, cobrint el global de la província des d’una vessant proactiva i preventiva, centrada en garantir el dret a l’habitatge i en evitar els desnonaments». El paper del SIDH ha estat clau durant la pandèmia, incorporant l’atenció temporal a les persones que reclamin moratòries en el pagament de les quotes hipotecàries o de les rendes de lloguer.