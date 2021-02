El Rebost Solidari de Gràcia podria deixar d'alimentar a 4.000 famílies per falta de liquiditat

El Rebost Solidari de Gràcia es una entitat veïnal que treballa per cobrir les necessitats bàsiques alimentàries. Les seves funcions van més enllà del banc d’aliments atès que gestiona els excedents alimentaris del barri i els distribueix solidàriament arribant a 4.000 persones al mes.

"La necessitat d'ajuda s'ha multiplicat de forma exponencial amb la crisi econòmica provocada per la pandèmia" ens explica la Montse Higueras a La Linterna Catalunya

Fins ara, les despeses de manteniment es cobrien gràcies a les subvencions. Enguany dues de les quals (procedent de l’IMSS) no s’han fet efectives i l’Ajuntament de Barcelona no concreta data de pagament.

Aquestes subvencions son l’ordinària de l’any 2020 de 20.000€ i l’extraordinària del projecte ALIMENTA de 12.000€. Sense aquests ingressos El Rebost Solidari de Gràcia no podrà continuar més enllà del març perquè no es podran fer efectius diversos pagaments com, per exemple, els subministraments.

"La solidaritat veïnal ha cobert aquests primers mesos les despeses de manteniment, a través de donacions econòmiques, mentre s’esperava l’arribada de les subvencions." ens diu la portaveu del rebost

Aquesta setmana, l’IMSS ha comunicat al Rebost que no farà efectiu aquest mes la subvenció ordinària. Segons han informat, l’ordre de pagament no es va realitzar abans del tancament comptable (31 de gener) de l'exercici pressupostari del 2020.

La solució que han ofert es abonar-la conjuntament amb l’extraordinària i atès la queixa expressada fan un abonament al Rebost per eixugar part del cobraments que entraran en breu. Tot i reconèixer l’embolic administratiu i ser conscients de la situació econòmica continuen sense detallar una data de pagament.

Aquest retard pot posar a El Rebost Solidari de Gràcia a un pas del tancament a final de març.