Quin és l'origen de l'ansietat? Com podem controlar-la?

Els dimecres, a La Linterna Catalunya, parlem de psicologia amb el dr. Bernat Tiffón, del gabinet de psicologia legal i forense. Avui hem parlat d'un trastorn molt comú entre nosaltres. L'ansietat.

L'ansietat, a vegades, és part normal de la vida. Tots ens preocupem per coses com els problemes de salut, diners o els problemes familiars. No obstant això, les persones amb trastorn d'ansietat generalitzada es preocupen extremadament o se senten molt nervioses per aquestes i moltes altres coses, fins i tot quan hi ha poca o cap raó per a preocupar-se.

No els és fàcil a les persones amb el trastorn d'ansietat generalitzada controlar la seva ansietat i mantenir-se concentrades en les activitats diàries.

El bo és que el trastorn d'ansietat generalitzada es pot tractar. Cridi al seu metge i expliqui-li els símptomes que té perquè pugui ajudar-lo a sentir-se millor.

El trastorn d'ansietat generalitzada es desenvolupa lentament, i sol començar durant l'adolescència o l'adultesa primerenca. Les persones amb aquest trastorn poden:

-Preocupar-se massa per les coses quotidianes



-Tenir problemes per a controlar les seves preocupacions o sentiments de nerviosisme



-Ser conscients que es preocupen molt més del que haurien de Sentir-se



-inquietes o tenir dificultat per a relaxar-se



-Tenir problemes per a concentrar-se



-Sorprendre's fàcilment



-Tenir problemes per a dormir o per a romandre adormides



-Sentir-se cansades tot el temps



-Tenir maldecaps, musculars o de l'estómac o molèsties inexplicables



-Tenir dificultat per a empassar



-Tenir tremolors o tics (moviments nerviosos)



-Sentir-se irritables o nervioses



-Suar molt, sentir-se marejades o que els falta l'aire



-Necessitar anar al bany sovint

Tant els nens com els adults amb el trastorn d'ansietat generalitzada poden experimentar símptomes físics que dificulten el seu funcionament i que interfereixen amb la vida diària.

Quin és l'origen de l'ansietat?

Sembla una malaltia moderna però "ansietat sempre l'ha tingut l'ésser humà però, el concepte va néixer en els soldats durant la primera guerra mundial davant la situació de lluitar cos a cos contra l'enemic" conclou el dr. Bernat Tiffón.