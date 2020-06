Qui i com pot optar a l'ingrés mínim vital?

La seguretat Social ha posat en marxa un simulador a la seva web per poder calcular si pots rebre l'ingrés mínim vital.

Les prestacions de l'ingrés mínim vital que aprovarà la setmana que ve el govern espanyol se situaran entre 461 euros i poc menys de 1.100 euros, segons explica el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració, José Luis Escrivá.

La quantitat que s'aboni no serà fixa i constarà d'un complement fins arribar a un mínim. A partir dels 461 euros en una llar formada per un adult "s'aplicaran una sèrie de coeficients multiplicadors" en funció de la família i els menors a càrrec, amb un complement per als habitatges monoparentals, en els quals un 80% són dones.

Escrivá calcula que hi ha 600.000 llars en aquesta situació i que l'ingrés traurà de la pobresa extrema al 75% d'aquests habitatges per passar a ser casos d'una pobresa "no tan aguda". En total, les estimacions apunten que l'ingrés arribarà a 850.000 llars, de les quals en 100.000 s'avançarà d'ofici, i beneficiarà 2,3 milions. La prestació constarà de 12 mensualitats.

El govern fixarà en total 14 tipologies de casos en què els sol·licitants puguin acollir-se a la renda, que es començarà a abonar al juny, certificant un patrimoni menor a un determinat llindar.

Pel que fa la convivència amb altes prestacions similars que actualment ja tenen les autonomies, Escrivá ha assenyalat que seran "complementàries i subsidiàries" a l'ingrés mínim vital.Les autonomies hauran de redefinir les seves prestacions, tenint en compte que ara hi haurà un mínim garantit. Cada comunitat, amb els seus criteris, decidirà on es complementa o si se centra en un col·lectiu que no quedi cobert per l'IMV.

"tenen dret a demar-ho les persones entre 23 i 65 anys" explica Benja Anglès, professor de dret tributari de la UOC "És una llei que ha vingut per quedar-se, i sempre que es compleixin els requisits és podrà cobrar" conforme a les polèmiques que va portar ens diu "Un dels arguments és que si una persona està mantinguda per l'estat pot desincentivar buscar feina. En paisos a on s'han fet proves amb aquest IMV les conclusions són que no és així".