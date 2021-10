Pol.lèmica proposta de PIMEC: Vol que el passaport Covid sigui obligatori per treballar

Divisió entre els sector econòmics sobre la necessitat d'aplicar el certificat Covid en l'àmbit laboral. La proposta de PIMEC de suspendre de sou i feina a tots els treballadors que no tinguin el passaport Covid, no ha agradat gens als sindicats, que ho consideren una vulneració dels drets dels treballadors. EL mateix conseller de Salut ha manifestat que la vacunació dels treballadors contra la Covid no ha de ser obligatòria. Josep Ginesta és secretari general de la PIMEC, que ens explica l'enrenou sobre la frase que ell mateix va dir diumenge passat: “La proposta de PIMEC no és suspendre ni sancionar ningú, obviament. La nostra proposta intenta aconseguir que els centres de treball a Catalunya siguin espais amb molt baix risc de contagi i propagació de la Covid. I això s'aconsegueix de la mateixa manera que han fet servir alguns països europeus: amb el passaport Covid, que demostra que estas vacunat, o que has superat la malaltia. Evidentment des de PIMEC respectem els drets de les persones, i tothom pot decidir no vacunar-se .Però què passa quan algú que no ha volgut vacunar-se, tampoc vol fer-se una prova PCR per accedir al seu lloc de treball. PIMEC el que diu és que quan una persona no està vacunada, ha de portar un QR que acrediti que té un test negatiu PCR. No entrem a valorar qui ha de pagar els costos d'aquests testos. Això és cosa de les autoritats sanitàries. A Europa hi ha exemples de tot tipus, estats que han decidit pagar aquests testos, i altres, com per exemple Itàlia, que ha decidit no pagar-los. I sí que és cert que la nostra proposta ha rebut crítiques, però també suports. I crec que és important que algú posi damunt de la taula debats com aquests, i en aquest cas ho ha fet PIMEC, perquè els responsables a casa nostra no han volgut afrontar aquest debat, i a nosaltres ens sembla sensat que es proposin mesures que vagin en la direcció de recuperar el més aviat possible l'activitat econòmica”