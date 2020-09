El nivell de la mar pot arribar a pujar 6 metres en la costa central durant els pròxims 50 anys

El risc d'inundacions a Espanya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys. Així ho demostren les dades recollides en el nou portal de mapes “Impacte del canvi climàtic a Europa” elaborat per l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) través de la plataforma ArcGIS de Esri. L'objectiu d'aquest portal és mostrar l'impacte del canvi climàtic a Europa en els pròxims anys.

Sequeres, inundacions i incendis forestals són alguns dels fenòmens recollits en el portal, analitzats sobre la base de diferents informes de la AEMA. El portal recull comparacions que mostren l'efecte del canvi climàtic a Europa en dues situacions diferents: un escenari de baixes emissions i un altre d'altes emissions. D'aquesta manera, es pot comparar quin és l'efecte del canvi climàtic al llarg del segle XXI a Europa, tant si s'escometen polítiques per a pal·liar-lo, com si no.

Per exemple, es desprèn que Espanya i Portugal són els països europeus més castigats per les sequeres, la qual cosa significa que el risc de desertificació podria augmentar en totes les regions de la península ibèrica.

Així mateix, el benefici dels grangers i productors del sector primari també podria veure's afectat de diferent manera en funció de l'escenari d'emissions al llarg del segle XXI: en el pitjor dels casos, els productors de la majoria de comunitats autònomes espanyoles podrien veure una disminució de fins al 10% dels seus ingressos, mentre que, en el millor escenari possible, aquests podrien augmentar més d'un 5% a Castella i Lleó, País Basc i Astúries, i un augment d'entre un 0,5 i un 5% en la resta de la península, excepte en C. Valenciana, on s'experimentaria una variació d'entre el -0,5% i un augment del 0,5%.

El nombre d'incendis podria augmentar un 40% a Galícia, Astúries i País Basc per a finals de segle

En els últims anys, els grans incendis forestals han afectat diverses regions del nord i oest d'Europa en les quals, fins ara, no eren freqüents. Per exemple, Suècia va experimentar en l'última dècada la seva pitjor temporada d'incendis des que es redacten informes. Aquests incendis forestals sense precedents en diversos països europeus en 2017 i 2018 van coincidir amb sequeres i onades de calor excepcionals.

No obstant això, serà en el sud d'Europa on més augmenti l'exposició a aquests riscos. En el cas d'Espanya, el litoral nord del país podria experimentar un augment de fins al 40% en el risc d'incendis forestals per al final de segle, en CC.AA. com Galícia, País Basc o Astúries, en l'escenari de més altes emissions previst. En un escenari de baixes emissions, l'augment seria d'entre l'11 i el 20%.

Fins més de tres milions i mig d'europeus podrien veure afectats per la crescuda del nivell de la mar

Tal com reflecteixen els mapes, en un escenari de baixes emissions, les costes europees experimentarien un augment mitjà del nivell de la mar d'entre 0,2 i 0,4 metres, exceptuant el nord de la Mar Bàltica i la costa de l'Atlàntic nord, que estan experimentant un augment considerable de la terra a causa del rebot post-glacial.

No obstant això, si no s'aconsegueixen rebaixar les altes emissions, les costes europees experimentarien un augment mitjà del nivell de la mar entre 0,4 i 1 metres (segons alguns estudis, fins a 2,5 metres).

Si les costes europees no s'adapten a aquest fenomen, les pèrdues anuals estimades en les 17 principals ciutats costaneres dels països membres de la Unió Europea podrien ser milions d'euros en 2030 i 31 mil milions d'euros en 2100, si tenim en compte l'escenari d'altes emissions. Es preveu que el nombre anual de persones exposades a les inundacions costaneres augmenti de 102.000 en l'actualitat a entre 1,52 i 3,65 milions si es continua amb les mateixes infraestructures contra inundacions.