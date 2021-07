LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” hem intentat respirar. Tot i que per desgràcia cada dia és més difícil fer-ho, especialment a ciutats com Barcelona, on segons un estudi de la UB el volum de NO2 que hi ha a l'aire és massa alt.

Ens hem solidaritat amb una bona causa: Recollir fons per lluitar contra l'esclerosi mútiple, parlant amb la presidenta de l'associació que organitza cada any el “Mulla't”, on 460 piscines de tota Catalunya donaran suport a la lluita contra l'esclerosi.

Hem anat de “shopping” i li hem preguntat al president de Barcelona Comerç com està anant aquesta campanya de rebaixes, i hem tancat el programa escoltant el disc més venut d'Espanya: El nou treball de María Toledo.

