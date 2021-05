LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'ahir vam començar donant veu a un col.lectiu que sovint se sent oblidat: el de les infermeres i infermers. La Glòrìa Jodar, directora de l'àrea de Coneixement i Desenvolupament professional del Col.legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ens va explicar la difícil situació per la que passa el col.lectiu, i va fer una crida a augmentar el nombre d'infermeres a Catalunya, i també millorar les seves condicions salarials i de treball.





Vam continuar explicant-vos la història de Wally, la balena grisa que s'ha perdut i ha entrat per error al Mediterrani, quan hauria d'estar a l''Artic. La Sílvia Giralt, oceanògrafa del CRAM, ens va explicar com i per què ha passat això, i què pot passar ara amb aquesta balena, que ha estat vista a diferents llocs de la costa catalana.





La història sobre vacunes del dia ens va portar a un lloc ben terrorífic: El castell de Dràcula, a Transilvània, a Rumania. I és que el govern d'aquell país ha decidit vacunar gratis als ciutadans i turistes que així ho vulguin al castell de Dràcula. Vam parlar del tema amb un dels guies turístic que ensenya cada dia aquest castell als catalans que visiten Rumania.





I per tancar el programa, des de la Fundació Bofill ens van explicar què està passant amb l'educació a Catalunya, i com la situació és greu degut a la falta de recursos. El César Coll va posar xifres sobre la taula per constatar que hi ha molta feina a fer.