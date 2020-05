Les escoles de comarques en fase 2 podran obrir. És arriscat?

L'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà (63 de 65) han mostrat la seva "preocupació i desconcert" al Departament d'Educació per la reobertura de centres.

Consideren que el pla que ha enviat el Govern per a la reobertura de les escoles a partir de la setmana vinent "no concreta suficientment" com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden "garantir totes les mesures de seguretat".

A més, els equips directius també han detallat que els inspectors dels serveis territorials han donat "informacions contradictòries" als centres sobre la reobertura. Per altra banda, els directors acusen a Educació d'aprofitar-se i demanar-los "unes directrius inassolibles per la majoria de centres".

Les escoles de l'Alt Empordà s'han plantat contra el Departament d'Educació davant de la reobertura de centres prevista pel dilluns de la setmana que ve. Els equips directius han signat una carta que han enviat al conseller Josep Bargalló en què expressen la seva "preocupació i desconcert" sobre el pla de reobertura que té Educació.

La carta està signada per 63 de les 65 escoles que hi ha en tota la comarca i comença amb una valoració "molt positiva" de l'atenció telemàtica que s'ha fet fins ara amb els alumnes. Tot i així, consideren que el pla de reobertura por fer "perillar" un bon tancament del curs.

Els equips directius asseguren que sempre han vetllat per la comunitat educativa. Ara, però, creuen que el Departament "s'aprofita d'aquesta bona voluntat" per fer-los complir "unes directrius inassolibles per la majoria de centres", ja que no estan "formats" per les tasques que se'ls demana. A més, lamenten que no poden garantir "totes les mesures de seguretat establertes".

Per altra banda, els centres afirmen que el pla de reobertura "no concreta suficientment" com s'han de seguir les mesures establertes. Això ha generat una sèrie de dubtes per part de les direccions que han fet arribar al Departament. La sorpresa, però, és que els inspectors dels serveis territorials han donat respostes "contradictòries" al pla de reobertura.

A més, els centres també lamenten que els inspectors posin en valor l'autonomia de cada centre per fer "responsables a les direccions dels problemes d'organització" i els demanen "trobar solucions imaginatives". En el comunicat reafirmen que ja ho han fet així, però només per la "voluntat de servei" a la comunitat educativa.

Tot i així, demanen al Departament que rectifiqui el pla de reobertura i es responsabilitzi per escrit dels plans de cada centre.