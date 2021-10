Estan coberts per les assegurançes els fenòmens naturals extrems?

Cada cop són més freqüents els fenòmens de la natura que generen importants danys personals i materials. Per aquesta raó UNESPA, ha desenvolupat una nova pàgina web on s'explica com actuen les assegurançes a Espanya quan es produeixen nevades, terratremols, erupcions volcàniques. De tot això parlem amb l'Eduard González, que és responsable del departament de comunicació i relacions externes de UNESPA. LA guia es diu “Naturalment protegidos”, i l'Eduard ens l'explica: “Hemos desarrollado esta págin donde informamos sobre cómo actúan los seguros ante fenómenos de la naturaleza, y la hemos lanzado en un año muy movido. Ahora tenemos un volcán en erupción, pero no hemos de olvidar que han habido varias DANAS en los últimos meses, Filomena, movimientos sísmicos en Andalucía... mucha gente tiene dudas ante estos casos. Nuestro objetivo es explicar a la gente cómo les va a proteger su seguro ante diferentes fenómenos de la naturaleza: Lluvia, granizo, inundación, sequía, helada, seísmos, erupciones volcánicas, rayos... y dejamos claro que el seguro es capaz de protegerte en todas estas situacions, pero por diferentes vías, unas vías que nosotros dejamos bien claras. Damos respuesta a algunas preguntas: ¿ Qué ha pasado ? ¿ Qué se ha dañado ? Y aquí diferenciamos entre personas, objetos, cultivos y ganado. Y la tercera pregunta sería ¿Quién me indemniza ? Todo dependerá del bien asegurado y también de la causa de los desperfectos. Hay que tener presente que el seguro te puede ayudar, pero para los temas del campo está Agroseguro. Para los daños que sufrimos las personas y las empresas sobre nuestro patriminio, es posible que según el origen del daño nos puede indeminizar el consorcio de compensación de seguros, que es una institución pública que se financia con dinero de los asegurados, que sirve para indeminizar algunos sucesos. La información se encuentra segmentada por colores, y es fácil leer y entender todas esas fichas que hemos hecho en la página web.