Els joves són els qui més reciclen

El reciclatge cada vegada és més important per salvar el nostre planeta. Davant de la crisi climàtica i energètica que estem patint, és rellevant conscienciar-se de la importància que té. Per sort, segons l'estudi anomenat "Hábitos de la poblaciónespañolaante el reciclaje" realitzat per l'empresa Ecoembes, els catalans sí que reciclem. La Gemma Arroyo, especialista en gestió de residus d'Ecoembes a Catalunya, ens mostra les dades: "segons l'estudi, 9 de cada 10 joves reciclen. Me n'alegro molt perquè ja no es tracta d'una qüestió d'obligació, sinó d'hàbit. El 87% dels joves entre 25 i 34 anys recicla, seguida dels joves entre 16 i 24 amb un 85% i, per contra, la gent gran no tenen tanta consciència. No hem de ser dolents, ja que la diferència respecte als joves és poca, però sí que cal fer un esforç afegit. La millor manera de reciclar a casa, és distribuir els residus de la mateixa manera que es distribueix al carrer, amb cinc cubells. Tot i que alguns ho tinguin normalitzat, encara hi ha dubtes sobre a quin contenidor han d'anar alguns residus. Per tant, hem de recordar que el vidre va al contenidor verd, el plàstic i els tetra brics al groc, les restes d'orgànica al marró, el paper i el cartó al blau i la resta al gris. A aquelles persones que diuen que reciclar no serveix per res, els cal saber que les excuses no serveixen per res. A les nostres fàbriques es fa un procés de separació de residus. Els catalans reciclem més que la mitjana espanyola i estic molt orgullosa que sigui així. Considero que les campanyes de conscienciació i el suport de la Generalitat de Catalunya han ajudat molt a assolir aquest èxit. A la resta d'Europa, hi ha països que pensem que som capdavanters en aquests aspectes i, sense saber-ho, els superem. Cal seguir en aquesta direcció per a cuidar el nostre entorn".