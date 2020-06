Desarticulat un grup criminal per haver estafat prop de 600.000 euros amb la modalitat d'estafa SIM swapping

Avui, a la Linterna Catalunya, Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ens ha parlat d'aquests temes:

-Desarticulat un grup criminal per haver estafat prop de 600.000 euros amb la modalitat d'estafa coneguda com a SIM swapping.

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’investigació Criminal (DIC) de l’Àrea Central de Delictes Econòmics, conjuntament amb agents de la Secció de Delinqüència Econòmica i de la Secció d’Investigació tecnològica de la Policia Nacional el 9 de juny van detenir deu homes com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat documental, usurpació d'estat civil, ús il·legítim de targetes bancàries i pertinença a grup criminal.

Com funciona el SIM Swapping?

Aquesta nova modalitat d’estafa es porta a terme en diverses etapes: d’entrada els estafadors treballen per aconseguir les dades persones de víctimes potencials. Un cop les tenen utilitzen diversos tipus d’engany per obtenir de l’operador telefònic el duplicat de la targeta SIM de la víctima i aleshores reactiven la seva banca en línia. El penúltim pas consisteix en la realització fraudulenta de transferències bancàries cap a comptes corrents controlats per mules (que disposen de la SIM de les víctimes i reben als seus telèfons els codis de bancaris de verificació per realitzar les transferències il·lícites). Finalment les mules fan l’extracció de diners en caixers automàtics i lliuren els diners als caps dels grups criminals.

La investigació comença l’any 2019 arran de l'anàlisi de les denúncies rebudes a través dels mecanismes de cooperació policial en què es van localitzar diverses extraccions fraudulentes de diners en una entitat bancària. Fruit de les indagacions policials els agents van observar que els arrestats feien duplicats de la targeta SIM del terminal de la víctima, accedien als seus codis de l'aplicació bancària i duien a terme diverses operacions fraudulentes com ara la contractació de crèdits, extraccions de diners, compres o transferències en línia. Ho podien fer justament perquè eren els investigats qui rebien els codis de confirmació de les operacions a la línia duplicada.

La investigació ha posat de relleu que el grup criminal ha obtingut prop de 600.000 euros amb aquesta modalitat delictiva que hores d’ara hi ha més de 100 víctimes, tot i que aquesta xifra es podria incrementar.

El 9 de juny es va dur a terme el dispositiu policial d’explotació de la investigació amb sis entrades i escorcoll en domicilis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i es van detenir deu homes, d’edats compreses entre els 30 i els 37 anys, de nacionalitat marroquina, espanyola i equatoriana.

En l’escorcoll els agents hi van localitzar disset telèfons mòbils, la majoria dels quals d’alta gamma, ordinadors portàtils, targetes SIM i suports de targetes SIM, a banda de roba de conegudes marques comercials.

Els detinguts van passar a disposició judicial l’11 de juny i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs per a tots 10 amb l’obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies per a 5 d’ells.

-Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes relacionats amb els incidents de diumenge a Premià de Mar

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Premià de Mar van detenir la nit de dilluns 15 de juny dos homes de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Premià de Mar i Mataró com a presumptes autors dels delictes d’atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d’odi i discriminació.

Els fets van succeir la nit del diumenge dia 14 de juny quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis a l’avinguda Lluís Companys de la localitat de Premià de Mar amb la intenció de fer fora un grup de joves que havien ocupat un pis.

Diverses patrulles de Mossos, Policia Local de Premià de Mar i Bombers es van desplaçar al lloc i van comprovar que un grup de veïns havia accedit a l’interior i havien produït danys a l’immoble i lesions lleus a un dels ocupants del pis.

Els incidents van derivar en diversos danys a mobiliari urbà motiu pel qual agents van haver d’intervenir per restablir la situació. Cinc agents de mossos van resultar ferits lleus durant la intervenció. Els joves van ser traslladats i reubicats en un altre indret.

El mateix dilluns els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors d’aquests incidents.

Està previst que els detinguts passin a disposició judicial en les properes hores. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra reitera el seu compromís i la seva obligació per garantir la llibertat i deures de tots els ciutadans i, en aquest sentit, treballa per defensar una societat lliure de racisme i de xenofòbia.