El comerç de restauració de la plaça reial patirà una pujada del 1000% € en les taxes de terrasses

El canvi de les ordenances fiscals d'una terrassa de Barcelona està suposant un increment "insostenible" per als restauradors i comerciants d'una plaça tan cèntrica com la Reial de Barcelona, a un pas de les Rambles. La pujada que han experimentat en la taxa de terrasses és del 1.136%, l'augment més gran de tota la ciutat. "L'augment ha estat del 1.136% i això ha passat perquè es creu que fa temps que no s'augmentava les taxes de les terrasses de la plaça" explica Manuel Ruiz, vicepresident de l'associació de comerciants de la plaça reial. Per entendre-ho seria passar de 4.000 € a 45.000 € anuals per una terrassa, disminuint el nombre de taules de 33 a 32.

El recàrrec es deu al canvi de zona que ha afectat directament una vintena de restauradors, la gran majoria empreses familiars. Per això han decidit emprendre accions legals per a demanar l'anul·lació de l'ordenança fiscal de 2020 decretada al desembre i que no es faci efectiu el canvi de zona. Estan oberts a negociar amb l'Ajuntament però iniciaran la via legal abans del 20 de febrer, quan expira el termini per a recórrer la mesura.

Els empresaris també lamenten que aquesta pujada d'impostos es faci de cop i que coincideixi amb un moment especialment delicat per a la plaça Reial arran de l'augment de la inseguretat a Ciutat Vella i la disminució de visitants, que creuen que s'agreujarà amb les obres de remodelació de les Rambles.

Parlem amb Manuel Ruiz, vicepresident de l'associació de comerciants de la plaça reial

