Com et pots preparar energèticament per a la baixada de les temperatures?

L'actual crisi social i econòmica que viu el planeta arran de la pandèmia i la guerra a Ucraïna l'estem notant a les nostres butxaques: la benzina ha pujat desorbitadament, hem d'anar molt amb compte amb els productes que comprem al supermercat i hem d'analitzar quin és el millor moment per engegar el rentaplats o la rentadora, encara que sigui a les 4 h de la matinada.

Per fer front a la baixada de les temperatures d'aquest hivern, que energèticament serà més car que mai, el professor del màster en gestió ambiental i energètica de les Organitzacions d'UNIR, Javier Martínez, recomana cinc mesures eficients i fàcils per estalviar a curt termini.

Detectar els punts dèbils de la casa

Una de les mesures que podem adoptar per estalviar energia quan escalfem la casa és detectar els punts dèbils per on pot es pot colar fred, com les finestres o les caixes de les persianes. Si posem solució a aquests punts dèbils, aconseguirem mantenir la calor de casa.



Si veiem que entra aire a la caixa de persianes, podem posar algun tipus d'aïllament tèrmic com porexpan o qualsevol plàstic obstruït. Si entra aire per les finestres, podem sellar el perímetre amb silicona o rivets (tires de pèl de catifa que fan que la finestra es tanqui hermèticament).

Utilitzar un termòstat sense fil

Pel que fa al consum, una de les mesures més eficients per estalviar és comprar un termòstat sense fil. Es pot aconseguir fàcilment a qualsevol superfície de bricolatge. Si connectem aquesta eina a la caldera, ens permetrà controlar-la i, per tant, estalviar. Per exemple, podem programar que s'apagui a la nit (quan estem tapats) i s'engegui a primera hora del matí (quan fa més fred).

Utilitzar catifes

Un remei que sembla obvi, però que és molt efectiu, és posar catifes o elements que escalfin el terra. El fred corporal entra principalment pels peus i posar catifes ajuda a escalfar la temperatura del nostre cos. A més, l'expert també recomana que anem abrigats i amb sabates a casa, perquè moltes vegades pensem que hem d'anar amb màniga curta i en realitat no cal tenir la calefacció tan alta

Protegir la porta d'accés

Per la part inferior de la porta d'accés de casa sempre entra fred. Aquesta porta dona a una zona comuna o a un portal que està sense climatitzar i quan hi ha una gran ventada, a vegades el fred ens entra per allà. Un remei és posar una tela (tipus coixí fet a mida) o un plàstic per tapar aquest fred.

Abaixar persianes i posar cortines

Un cop hem escalfat la casa, un truc que funciona molt bé tant a l'estiu com a l'hivern és abaixar les persianes i posar cortines. Un punt dèbil de casa és la finestra i, per no perdre la calor cap a l'exterior, la persiana i la cortina són una protecció afegida que dificultarà que es perdi escalfor per aquests punts dèbils.

I què puc fer per estalviar a llarg termini?

Ara ja és tard per fer grans canvis a casa per estalviar energèticament aquesta temporada d'hivern, però sí que podem pensar a fer-los de cara a l'any que ve.L'expert en estalvi energètic ens dona quatre idees que podríem valorar de cara a fer una inversió per estalviar en el futur.